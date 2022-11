WSJ: USA tahab, et lääs kehtestaks Moskvale tõhusamaid sanktsioone

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA ametnikud sõidavad maailmas ringi ja proovivad veenda oma kolleege, et riigid kehtestaksid Moskvale sanktsioone tõhusamalt.

USA ja lääneriigid kehtestasid Ukraina sõja alguses karmid Moskva-vastased sanktsioonid. See vähendas märkimisväärselt Kremli sissetulekut. Sanktsioonide nõrk rakendamine aitab aga Venemaal tihti sanktsioonidest mööda hiilida ja pikendab sõda Ukrainas.

USA saadab nüüd välisriikide pealinnadesse tähtsaid ametnikke. Washington annab neile kindla ülesande, nad peavad jagama informatsiooni sanktsioonidest kõrvalehoidmise võrgustike kohta. Nad ähvardavad ettevõtteid karistustega ning koguvad andmeid võrgustike kohta, mida kahtlustatakse Venemaale kaupade tarnimises, vahendas The Wall Street Journal.

Novembri alguses käis USA rahandusministeeriumi kõrge ametnik Wally Adeyemo Brüsselis, Londonis ja Pariisis. Teine kõrge ametnik Elizabeth Rosenberg käis hiljuti Jaapanis. Maailmas käivad ringi veel madalama astme rahandusministeeriumi ametnikud.

"On teateid, et Venemaa peseb raha Araabia riikides. See on midagi, mille ennetamine, uurimine ja kõrvaldamine on meie kõigi huvides," ütles Rosenberg eelmise kuu lõpus Araabia pankade liidu konverentsil.

Lääneriikide ametnikud muretsevad, et Austria, Tšehhi ja Šveitsi pangad võtavad sanktsioonide rakendamist liiga leebelt.

"Kuigi enamik ettevõtteid ja panku väldivad tehinguid, mis võivad sanktsioone rikkuda, siis mõned näevad seal võimalust," ütles Venemaa sanktsioonide uurija George Voloshin ajalehele The Wall Street Journal.

Šveitsi võimud teatasid aprillis, et riik külmutas kaheksa miljardi dollari väärtuses Venemaa varasid. Mais teatasid võimud, et kolme miljardi dollari ulatuses nendest varadest on vabastatud.

Venemaa ostab üha rohkem kaupasid nüüd Hiinast. USA muretseb, et Hiina varustab nüüd Moskvat kaupadega, mis on olulised Venemaa sõjaväe ja majanduse jaoks. Peking ei järgi Moskva-vastaseid sanktsioone ja väidab, et need on ebaseaduslikud.

Suureneb ka Venemaa ja Türgi vaheline kaubavahetus. Türgi rahandusminister Nureddin Nebati ütles, et riik ei aita Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida.

"Me jätkame oma kaubavahetust Venemaaga valdkondades, mille suhtes ei rakendata mingeid sanktsioone," ütles Nebati ajalehele The Wall Street Journal.