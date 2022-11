ERR Washingtonis: USA-s kõlab aina enam jutte rahukõnelustest Ukrainas

Viimasel ajal on nii USA kongressi demokraatide kui ka vabariiklaste seas kõlanud arvamus, et Valge Maja peaks survestama Ukraina valitsust Venemaaga rahukõnelusi pidama. Isegi osade administratsiooni liikmete hinnangul oleks selleks praegu kõige mõistlikum aeg.

"Ukraina sõjalise võidu võimalus, milleks oleks Venemaa väljasurumine kogu Ukrainast, sealhulgas Krimmist, on lähiajal väike. Võimalik on poliitiline lahendus,

mis sunniks venelasi taganema. See on võimalik," ütles USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley.

"Ma küsiksin nendelt inimestelt, et millisest oma riigi või koduosariigi osast oleksid nad valmis loobuma, kui Venemaa ütleks, et nad soovivad endale natukene Floridat või New Englandi ja lubavad vastutasuks tuumarelva mitte kasutada," kommenteeris USA Euroopa vägede endine juht erukindral Ben Hodges.

Valge Maja, välis- ja kaitseministeeriumi ametlik seisukoht pole muutunud. Selle järgi on Ukraina otsustada, millal ollakse valmis läbirääkimisteks ja mida peetakse võiduks.

Stanfordi ülikooli professori Stephen Kotkini arvates ei pea aga ukrainlased praegusest võidu definitsioonist ilmtingimata kümne küünega kinni hoidma.

"Kui Ukraina ei suru Venemaad lahinguväljal täielikult tagasi, siis neil on endiselt võimalik võita. Selleks võiduks oleks lääne täieõiguslikuks liikmeks saamine," ütles Kotkin.

Tema hinnangul on Euroopa Liidu ja NATO liikmeks saamine Ukraina ühiskonna peamine soov ja pole välistatud, et selle nimel ollakse valmis tegema järeleandmisi.