AK: Eestis omandatakse maad üldiseks hüvanguks üsna palju

Maade omandamine avalike huvide tarbeks on tavapärane praktika. Enamasti on riik omandanud äralõikeid või metsa- ja põllumaad, erandlik on siiski selliste kinnistute võõrandamine, millel asub heas korras elamuhoone.

Kui esmaspäeval toimunud kohtumine kaitseminister Hanno Pevkuri ja Võrumaa inimestega Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks kiskus üsna emotsionaalseks, siis tegelikult võõrandatakse Eestis maad üldiseks hüvanguks üsna palju. Näiteks transpordiamet teeb teedeehituse- ja remondi tarbeks aastas umbes 500 tehingut, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On selliseid, kus on ühes projektis näiteks 70 äralõiget, aga need ongi just äralõiked, me omandame näiteks teede äärest kolm kuni neli meetrit maad lihtsalt juurde, et ära mahutada kraavid ja muu selline," ütles transpordiameti maade osakonna juhataja Sülvi Seppel-Hüvonen.

Viimastest suurematest projektidest saab välja tuua Tartu maanteel Kose-Võõbu ja Võõbu-Mäo lõigu.

"Mõlemad läksid enamjaolt täiesti uuele trassile, seal olid tõesti kõik täiesti n-ö uues kohas uued tükid, aga enamus olid kas metsa- või põllumaad," rääkis Seppel-Hüvonen.

Maa-ameti üks viimaseid suuremaid maade omandamisega seotud projekte on Rail Balticu rajamine, mille tarbeks on vajalikust ligi 800 kinnisasjast omandatud üle 300. Ka selles projektis pole palju võõrandatud korras elamutega maid.

Maa-ameti maakorralduse osakonna nõunik Maarja Virks ütles, et enamus maid, mida amet on omandanud, on hoonestamata. "Selliseid hoonestatud kinnistuid on meil olnud käputäis. Meil on paraku olnud ka kolm sundvõõrandamise otsust, aga arvestades omandatud kinnisasjade mahtu, siis see on võrdlemisi väike osakaal," lausus Virks.

Nursipalu harjutusvälja laiendamisel jääb riigi huviorbiiti umbes 21 eluhoonega kinnistut. Kui tahta samas piirkonnas sarnase kodupinnaga jätkata, siis turul on pakkumisi pigem vähe.

Eksperdid soovitavad kinnisasja omanikel varakult anda menetlejale nägemus kaasnevatest kahjudest, et võõrandamisprotsess oleks võimalikult valutu.