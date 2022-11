Riigikogu erikomisjon arutab kiirtesti hangete uurimist

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab kell 9 alanud istungil haridus- ja teadusministeeriumi kiirtestide hangete korralduse uurimist. Esialgu pidi see osa istungist olema avalik ja ERR.ee plaanis seda ka näidata, ent kolmapäeva hommikul selgus, et istung on siiski kinniseks kuulutatud.