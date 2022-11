Vene kirikule "katuseraha" andnud Repinski: Venemaal toimuv on eraldiseisev asi

Riigikogu fraktsioonid jagasid äsja tuleva aasta regionaalseid investeeringuid ehk niinimetatud katuseraha ning ehkki selles nimekirjas oli ohtralt usuühendusi, siis Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kirikule suunas raha ainult Martin Repinski, kes toetas Jõhvi Jumalailmumise kogudust 25 000 euroga.

Lisaks toetas Keskerakond 5000 euroga MTÜ-d Püha Jüri Selts, mis tegeleb õigeusu väärtuste eest seismisega ja toetab MPEÕK heategevusprojekte.

Repinski ettepanekul sai 10 000 eurot ka jalgpalliklubi FC Phoenix MTÜ.

Repinski ütles ERR-ile, et ta on sama kogudust ka varem "katuserahast" toetanud, üle-eelmisel aastal näiteks 75 000 euroga ning toetusesaaja valikul lähtub ta sellest, kellel on äärmiselt keeruline muude meetmete kaudu riigieelarvest raha saada. Jõhvi koguduse puhul on raha mõeldud pühapäevakooli ehituseks.

"See on suhteliselt pikaajaline projekt. Kiriku eestvedajal oli see idee juba 10-12 aastat või isegi veidi rohkem aega tagasi. Kogu planeerimine ja lubade taotlemine võttis aega ja kui lõpuks hakati ehitama, osutus see projekt päris mahukaks, kuna see on suhteliselt suur hoone," rääkis ta.

Repinski sõnul on pühapäevakool praeguseks peaaegu valmis ja viimase tööna on jäänud teha välisviimistlus.

"See on mulle tähtis peamiselt kahes aspektis: üks on see, et seal koolis käivad reaalselt Jõhvi lapsed, kes selle kaudu vaimselt arenevad. Mulle on väga tähtis, et lapsed ei peaks kogu aeg telefonis istuma või mingeid asju tegema, mis pole head, vaid saavad ka vaimset õpetust. Isegi religioon ei ole nii tähtis, vaid see, et lapsed saavad teisest vaatenurgast areneda," põhjendas ta.

Teise aspektina nimetas ta seda, et Jõhvi õigeusu kirik on linna üks ilusamaid objekte ja asub kesklinnas, nii et sinna tekib ilus ja väga kasulik hoone, mis teeb rõõmu nii kohalikele elanikele kui ka külalistele.

Moskva õigeusu kirik on õigustanud Venemaa sõda Ukrainas ja Repinski möönis, et see on tundlik teema, mistõttu paljud kardavad ilmselt MPÕEK kogudusi toetada. Temagi sai kolmapäeval, kui "katuserahade" nimekiri avalikuks tehti, sel teemal juba palju kriitikat.

Repinski sõnul teab ta aga isiklikult neid inimesi, kes seal kirikus juba aastaid on toimetanud ning kiriku juht isa Andrei on oma asjale pühendunud inimene, kes ei hakkaks kindlasti kuidagi sõjategevust õigustama ega teisi inimesi õpetama, et nad peaksid seda tegema.

"Selles mõttes on need minu jaoks täitsa eraldi asjad. Mis toimub Venemaal, see toimub Venemaal, aga mis toimub Ida-Virumaal selles maakonnakeskuses ja konkreetselt selles kirikus, on hoopis teine asi ja ma tean, et seda raha kasutatakse kindlasti õigesti," ütles riigikogu saadik.

Tänavu märtsis riigikogu kuluhüvitiste kasutamise asjus palju kriitikat saanud Repinski teatas toona, et ei kandideeri järgmise aasta riigikogu valimistel. Ta kinnitas nüüd, et ei ole oma otsust muutnud ja kandidaatide seas teda ei näe.