Twitter saatis oma Brüsseli kontori laiali

Ajaleht Financial Times kirjutab, et sotsiaalmeediaplatvorm Twitter saatis laiali kogu oma Brüsseli kontori. Euroopa Liidu (EL) ametnikud muretsevad nüüd, kuidas platvorm suudab edaspidi järgida EL-i rangeid veebisisu kontrollimise reegleid.

"Julia Mozer ja Dario La Nasa, kes vastutasid Twitteri digipoliitika eest Euroopas, lahkusid eelmisel nädalal ettevõttest," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Teised Twitteri töötajad Brüsseli kontorist lahkusid novembri alguses, kui Elon Musk vallandas pooled firma töötajad. Pole veel selge, kas Mozer ja La Nasa lahkusid vabatahtlikult või nad koondati, vahendas Financial Times.

Ka teistes riikides panevad Twitteri töötajad ameti maha. Twitteri juhid suhtlevad seal aga valitsusametnikega. See tekitab riikides muret, kas Twitteril jätkub töötajaid, et järgida seal veebisisu kontrollimisega seotud seadusi.

"Olen mures uudiste pärast, et paljud Euroopas asuvad Twitteri töötajad on vallandatud. Kui tahetakse propagandat tõhusalt tuvastada ja võidelda libainformatsiooni vastu, siis on selleks vaja ressursse," ütles Euroopa Komisjoni asepresident Vera Jourova.

"Eeldan, et Twitter austab täielikult EL-i seadusi ja täidab oma kohustusi. Twitter on olnud väga kasulik partner võitluses desinformatsiooni ja ebaseadusliku vihakõne vastu ning see ei tohi muutuda," lisas Jourova.

Elon Musk väidab samas, et tahab platvormil suurendada sõnavabadust, kriitikud kardavad aga, et kontrolli nõrgendamine sisu üle suurendab vihakõne ja valede levikut. Mitmed suurettevõtted on selliste hirmude tõttu reklaamimise Twitteris ajutiselt peatanud.

"Euroopa Komisjon avaldab neljapäeval andmed, mis näitavad, et Twitter järgib üha vähem desinformatsiooni seadust. Andmed näitavad, et viimase aasta jooksul vähenes platvormil vihakõne eemaldamine viie protsendi võrra," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele Financial Times.