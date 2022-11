Musk lubas taastada kõik blokeeritud kontod Twitteris

Elon Musk on lubanud taastada kõik Twitteri kontod, mis siiani olid Twitteri keskkonnas blokeeritud.

Üleüldine amnestia kehtib olenemata konto keelu alla mineku põhjusest – olgu see vihakõne postitamine, vägivallale üles kutsumine või mõnel muul viisil Twitteri reeglite rikkumine.

Musk teatas neljapäeval, et blokeeritud kontode taastamine hakkab kehtima järgmisest nädalast.

Siiski jäävad keelu alla need kontod, kelle kasutajad on rikkunud mõne riigi seadust või suures koguses spämmpostitusi teinud.

Hiljuti otsustas Musk ennistada endise vastuolulise USA presidendi Donald Trumpi Twitteri konto. Samuti on Twitterisse naasnud räppar Kanye West.

Vandenõuteoreetik Alex Jonesi Twitteri konto aga jääb suletuks, kinnitas Musk pühapäeval.

Elon Musk on ennast nimetanud sõnavabaduse absolutistiks. Tema sõnul peaks Twitter sekkuma ainult siis kui Twitteri kasutaja rikub mõnda seadust, tõi the Wall Street Journal välja.

Alates sestsaadik kui Musk ostis Twitteri 44 miljardi dollari eest eelmisel kuul on ta suure hulga töötajaid lahti lasknud, muutnud "kinnitatud" (verified) kontode süsteemi loogikat ning muutnud ka platvormi sisu modereerimise põhimõtteid.

Holding off relaunch of Blue Verified until there is high confidence of stopping impersonation.



Will probably use different color check for organizations than individuals.