Eesti tänavune kalleim tee-ehitusobjekt valmis õigeks ajaks

Reedel on Tallinna-Tartu maantee Võõbu ja Mäo vahelise lõigu valmimise tähtaeg. Kuigi ehitust saatsid materjalide hinnatõus ja tarneraskused Venemaa Ukraina vastu alustatud sõja tõttu valmis Eesti tänavune kalleim tee-ehitusobjekt 58,7 miljoni euro eest õigel ajal.

Transpordiameti kinnitusel jäi peatöövõtja GRK Infra tarneraskustest ja materjalide kallinemisest hoolimata eelarve piiresse. Küll aga peab transpordiamet ehitajale maksma ligi kaks miljonit eurot bituumeni ja metalli kallinemise eest.

Peatöövõtja GRK Infra ehitusjuht Kaido Ivask ütles ERR-ile, et jäänud on muutuva teabega liiklusmärkide paigaldamine, kuid seoses tarne hilinemisega tehakse see ära detsembri keskel. Transpordiametile saadeti palve bituumeni ja metalli kallinemine kompenseerida.

Transpordiameti Põhja üksuse juhataja Viktor Kisseljov ütles, et nüüd järgneb objekti vastuvõtmine ja vajadusel puuduste kõrvaldamine. GRK Infra tööga on Kisseljov väga rahul, ettevõte lahendas tema sõnul paindlikult kõik probleemid. Kogu materjalide kallinemisest tingutud ülekulu siiski välja ei maksta.

Tuleval aastal on transpordiametil tee-ehituseks kokku kümnendiku võrra vähem raha kui tänavu.

Transpordiameti teehoiukava juht Tarmo Mõttus ütles, et tuleval aastal kandub tööde raskus Pärnumaale, aga tee-ehitusobjekte on ka mujal.

Tee-ehituseks on eelarves 64,5 miljonit eurot, mis on tänavusega võrreldes 10 protsenti vähem. Kui arvata juurde ka materjalide kallinemine, saab töid teha umbes 20 protsendi võrra vähen kui tänavu.