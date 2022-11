Vene teisitimõtlejad protestisid Tallinnas Vene saatkonna ees sõja vastu

Arvult oli seekordne miiting kolmas. Esimest korda kogunesid Venemaalt emigreerunud ning nende siinsed mõttekaaslased Venemaa saatkonna ette meelt avaldama septembris.

Miitingu põhiteema valitakse iga kord vastavalt poliitilisele olukorrale, kuid räägitakse ka paljust muust. Korraldajate soov on oma seisukohti siin järjepidevalt meelde tuletada ning näidata, et venelased on nõus tulema välja ning protesteerima Ukrainas toimuva vastu.

"Sellel on sümboolne tähendus. See on samm sõja lõpule lähemale. Ma olen palju kordi kuulnud öeldavat, et teie miitingud välismaal ei tähenda midagi. Seda olen kuulnud inimestelt, kes Venemaal miitingutele ei tule. Kui nad miitingutele tuleksid, siis ei peaks meie seisma täna siin," ütles meeleavalduse korraldaja Nikolai Artjomenko.

Meeleavaldusel nõuti ka poliitvangide vabastamist Venemaal. Meelevaldusel kõneles ka Peterburi seadusandliku kogu endine saadik, opositsionäär Maksim Reznik, kes lahkus Venemaalt septembris. Ta kõneles kuulajatele, et sõjas tuleb saavutada headuse võit kurjuse üle.

"See pole ainult sõda Ukraina ja Venemaa vahel, vaid demokraatia ja diktatuuri vahel, vabaduse ja orjuse vahel. Kuigi Kremli füürer Putin räägib "Vene maailmast", peab ta juba ammu sõda Venemaa kodanikega, kes soovivad vabadust, õiglust ja väärikust," rääkis Reznik.

Miitingul osalenud Asja ütles, et lahkus Venemaalt märtsis ning enne lahkumist osales ta paljudel protestiaktsioonidel. "Ehk koorub mõttekaaslastega vesteldes praktilisi lahendusi, mida saaksime võidu nimel veel teha," ütles ta.

Järgmine taoline miiting on detsembris.