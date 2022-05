Baerbock: Venemaa on tahtlikult laiendanud sõja Ukrainas viljasõjaks

"Venemaa tegevus põhjustab tarnete nurjumist, hindade mõõtmatut kasvu — mitte ainult meie riigis, vaid kogu maailmas — ja ohtu jõhkraks näljaks," rääkis Baerbock.

"Me ei tohi olla naiivsed — see ei ole kaasnev kahju. See on teadlikult valitud instrument hübriidsõjas, mis praegu käib," lisas minister.

Baerbocki sõnul loob Venemaa alust uuteks kriisideks selleks, et teadlikult nõrgestada rahvusvahelist ühtekuuluvust Venemaa sõja vastu.

Baerbocki sõnul põhjustab Venemaa agressioon Ukraina vastu nälga, ebastabiilsust, energiaebakindlust ning läbi valeinformatsiooni õõnestab see demokraatlikke väärtusi ja ka inimõigusi.

Venemaa ja Ukraina toodavad kumbki ligi 30 protsenti ülemaailmsest nisuekspordist. Allikate sõnul on Vene sõjaväelased varastanud Ukraina põllupidajate varustust ning tuhandeid tonne teravilja, samuti rünnanud suurtükkidega toiduainete hoidlaid. Ukraina kaitseministeerium teatas eelmisel nädalal, et Vene väed on varastanud hinnanguliselt 400 000 tonni teravilja.

"See, kuidas me tegutseme või ei tegutse, kujundab viisi, kuidas me elame maailmas koos järgmistel aastatel või isegi aastakümnetel. Sellepärast ei ole peitupugemine, passiivsus või otsustamatus, kõhklemine ning siis lõpuks mitte midagi ütlemine meie jaoks variant, vähemalt minule isiklikult," rääkis Baerbock.

Baerbock lisas, et ei tunnusta kunagi piiride muudatusi, mida Venemaa sõjalise jõuga tahab tekitada.