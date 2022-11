Läti võimud vahistasid korruptsioonis kahtlustatava valimiskomisjoni juhi

Võimud vabastasid Berzina peagi pärast tema vahistamist. Parlament peaks peagi valima uue CVK koosseisu ning Berzina on varem teatanud, et ei soovi teiseks ametiajaks kandideerida, vahendas LSM.

KNAB uurib tehnoloogiafirma SOAAR ja CVK sidemeid. Firma on viimaste aastate jooksul võitnud mitu hanget, mille korraldas CVK.

SOAAR võitis selle aasta alguses CVK poolt tellitud hanke, kus lepingu väärtuseks oli 963 515 eurot. Firma on viimaste aastate jooksul võitnud ka teisi hankeid.

KNAAB tahab, et parlament eemaldaks nüüd Berzina ametist.

Parlamendi spiiker Edvards Smiltens ütles, et on "olukorrast teadlik". Parlamendisaadik Viktor Valainis ütles, et parlament võib otsustada selle küsimuse järgmisel istungil, mis toimub 1. detsembril.