Elisa tegi telekomisektori hinnatõusu otsa lahti

Paljud Elisa kliendid said viimase nädala jooksul ettevõttelt kirja, et alates augustist hinnad tõusevad ja kui klient hinnatõusuga rahul ei ole, võib ta lepingu lõpetada.

Elisa kommunikatsioonijuht Marika Raiski ütleb, et hinnad tõusevad valdavalt 1–1,49 euro võrra ja detailne info jõuab klientideni juuni jooksul.

"Käesolev teenustasu korrektsioon puudutab erakliente ning täpsemalt neid kliendisegmente, kelle teenustasudes pole seni sisendhindade tõusuga arvestatud. Klientide teavitustega alustasime eelmise nädala algusest," rääkis Raiski ERR-ile. "Elisa sisendkulud on iga-aastases tõusus ja kiire inflatsioon on neid veelgi enam ka Elisa jaoks mõjutanud, seda sarnaselt muude teenuste hindade kasvuga Eestis."

Kui paljusid kliente hinnatõus puudutab ja kui palju Elisa sellest lisatulu loodab teenida, Raiski ei öelnud.

Kui vaadata näiteks ettevõtte 2020. aasta majandusaasta aruannet, siis seal kirjutab ettevõte, et on Eestis telekommunikatsioonisektori erakliendi segmendis turuliider ja ettevõttel oli 665 102 mobiilsideklienti.

Ehk siis, kui ettevõte tõstaks vaid mobiilsideklientidele teenuste hinda 1–1,49 eurot, tähendaks see Elisale aastas umbes kaheksa kuni 12 miljonit eurot lisatulu.

Näiteks 2020. aastal teenis Elisa 121,8 miljoni euro suuruse käibe juures 26,7 miljonit eurot kasumit. Võrreldes 2020. aasta kasumiga oleks lisatulu suhteliselt asine.

Tele2 ütleb, et nemad on esialgu üldise hindade tõstmise asemel lõpetanud mõne varasema soodsama paketipakkumise ehk kliendid on pidanud valima uue kallima hinnaga toote.

"Telekommunikatsioonis on sarnaselt teiste valdkondadega tegevuskulud kallinenud, näiteks mõjutavad ka meid energiahinnad. Seetõttu oleme korrigeerinud mõningaid pakutavaid lahendusi, näiteks sulgenud aastaid vana paketi, mis tähendab kliendi jaoks seda, et ta saab Tele2 lahenduste seast uue valida," rääkis Tele2 turundusdirektor Ines Estrin.

Samas märkis Estrin, et Tele2 turundab üht paketti lubadusega selle klientidele mitte hindu tõsta ja igal juhul, kui ettevõte tahab hindu tõsta, annab Tele2 sellest aegsasti teada.

Tele2 teenis möödunud aastal Eestis 83,2 miljoni euro suuruse käibe juures 1,8 miljonit eurot kasumit.

Telia küsimusele hinnatõusu kohta otse vastata ei soovinud, kuid hinnatõusu ettevõtte sees arutatakse.

Telia on oma vastuses ebamäärane, kuid viitab samuti sisendhindade kasvule. "On selge, et erinevate sisendhindade tuntav kasv ja viimase aja hüppeline inflatsioon mõjutavad paljusid tegevusvaldkondi, sealhulgas telekomisektorit. Kuidas mõjutab see erinevate teenusepakkujate hinnastust, näitavad ilmselt eelolevad suvekuud," märkis Telia erakliendiüksuse juht Kristjan Viilmann.

Telia eraklient Mait Ots ütles, et ei mäleta, millal ettevõte viimati hindu tõstis. Telia on Eesti telekommunikatsiooniettevõtetest suurima käibega. 2020. aastal teenis Telia 344,8 miljoni euro suuruse käibe juures 27,3 miljonit eurot kasumit.