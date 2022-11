Saksa analüütik: inflatsiooni leevendab energiahindade langus, mitte intressitõus

Jõuluaegse Saksamaa lahutamatu osa on jõuluturud, asugu see kas või vana tööstusala õuel nagu Berliini südamest väljas Friedrichshainis. Mõni kaupmees on hindu tõstnud, mõni püüab seda vältida.

Näiteks Mathai pole hindu tõstnud, kuid kulud on tõusnud. "Seda me peame teisiti lahendama," lisas ta.

"20 protsenti on kallim võrreldes eelmise aastaga. Jahu hind on 60 protsenti tõusnud, kõik läheb veidi kallimaks," sõnas Christian Schubert.

Üldise hinnatõusu põhiline taganttõukaja on Saksamaal nagu mujalgi Euroopas energiahinnad. Peredeni alles hakkavad suurenenud arved jõudma.

"Me pole veel selle aasta eest arvet saanud, aga me arvame, et 100 kuni 150 protsenti on aasta kulu tõusnud," ütles Felix Müller.

"Energiahinnad on tõusmas, inimesed tunnevad seda mõne kuu jooksul, me oleme majanduskriisi alguses," selgitas Saksamaa majanadusuuringute instituudi analüütik Claudia Kemfert.

Energiakriisi üheks väljenduseks Saksamaal on see, et suur energiafirma Uniper on riigistatud ja riik on pannud sellesse firmasse kümneid miljardeid eurosid. Inimeste ja ettevõtete aitamiseks on Saksa riik pannud mängu sadu miljardeid eurosid.

Nii maksavad sakslased hinnatõusu kinni paljuski kaudsemalt. Appi on võetud hinnalaed, abipaketid, energiasääst ja täiendavad energiaallikad. Energiahinnad on inflatsiooni põhjus ja ka lahendus.

"Et sellest vabaneda, tuleb subsideerida fossiilkütuseid ja vähendada nõudlust fossiilkütuste järele, kasutades teisi tehnoloogiaid, kasutades rohkem elektritransporti, rohkem soojuspumpasid majades, toota rohkem energiat päiksest ja tuulest. Ja siis on meil kõik hästi. See toob rohkem inflatsiooni alla kui näiteks intressimäärad," selgitas Kemfert.

Sakslaste sõnul peab kõige selle juures jätkama Ukraina toetamist.

"Igal juhul peame me neid toetama. Tundub ju koomiline, et meie siin niimoodi istume ja lõbutseme, saame süüa ja palju asju osta, aga Ukrainas käib endiselt sõda," ütles Sara.

"Me võiksime rohkem teha. See on minu arvamus. Saksamaa võiks rohkem relvi saata," sõnas Tanja Müller.

Hinnad on tõusnud ja kulutusi tuleb kokku tõmmata, räägivad sakslased jõuluturul, see ei tähenda aga, et jõulud tulemata jääks.