Fotod ja video: vastrenoveeritud Eesti USA saatkonnas oli suur veeavarii

Esialgsetel andmetel käivitus saatkonnahoone neljandal korrusel sprinklersüsteem ning vesi voolas hoones läbi mitme korruse.

Eesti suursaadik USA-s Kristjan Prikk ütles ERR-ile, et olukord on nukker. "Juhtus väga ulatuslik veeavarii. Eelmise reede varahommikul esimese saatkonnatöötaja majja jõudes avastas ta juba ulatusliku vee saatkonna neljandal korrusel ja see jõudis sealt korruselt alla ka teistele korrustele."

Prikk ei saa täpsemalt juhtunu üle spekuleerida, kuna toimuvaga tegelevad kindlustusfirmad. "Kokkuvõttes võis tegemist olla tuletõrje veekustutussüsteemi tööleminemisega, mis toimus meile teadaolevalt ilma mingisuguse tulekahjuta ja sealt ka niivõrd suur vee hulk ja kahjustused," lisas ta.

"Kuna tuletõrje kustutussüsteemis on vee surve ja hulk suur ning moodsates majades otsib vesi endale teed erinevates elektri- ja ventilatsiooni- ja muude šahtide kaudu, siis paraku ei olnud alati ainult nirisemine, vaid see vee hulk on ikka päris suur," rääkis suursaadik.

Ehitusliku või rahalise kahju kohta ei osanud Prikk samuti veel midagi öelda.

"Meil töötavad siin ilmselt piirkonna parimad spetsialistid, kes püüavad teha kõik, et see kahjustuse ulatus tuvastada ja minimeerida vahetu niiskuse ja niiskusega seonduvalt hallituse tekkimine ja levimine. Täpne ulatus saab selgeks lähemate päevade, mõnel juhul nädalate jooksul, kui räägime näiteks mõnest tehnikast, mis praegu veel töötab, aga on saanud niiskuskahju, mis võib ilmneda alles võib-olla päevade või nädalate jooksul," selgitas ta.

Kõigil korrustel on tema sõnul ruume, kus tuleb laed ja seinad täielikult lahti võtta ning osades ruumides tuleb ilmselt ka põrand välja vahetada. "Aga igal korrusel on ka ruume, mille puhul silmaga nähtavat niiskuskahju pole, aga mille puhul parajasti töös olev firma peab hindama, kas näiteks seinte taga olev pilt on sama või on seal ka mingi vesi ja niiskus, mis võib hakata mõjutama maja konstruktsioone ja hallitust tekitama," rääkis Prikk.

Suursaadik kinnitas, et Eesti riigile ja liitlastele olulised dokumendid ja tundlik teave kordagi ohtu ei sattunud. "Sellega on kõik korras. Ühtlasi tundub, et meil õnnestus päris hästi ka näiteks saatkonnas olnud kunsti, liigutatava mööbli ja olulisema tehnika kaitsmine," lisas ta.

Eesti saatkond Washingtonis kolis pärast ligi kaks aastat väldanud remonditöid tagasi oma ajaloolisse majja alles hiljuti ehk tänavu oktoobri alguses.

"Maja on ehitatud 20. sajandi alguses, aga paar aastat tagasi tehtud õige otsuse tulemusel maja ehitati täiesti ümber, kõik kandekonstruktsioonid, sees ruumilahendus on uus. Oleme loetud nädalad juba hoones sees olnud, aga maja taasavamist pole veel toimunud."

Priki sõnul jätkub töö saatkonnas päev-päeva haaval. "Minu isiklik soov on, et saaksime maja võimalikult kiiresti ja võimalikult korralikult kasutusse võtta. Liigume kas või ruumi kaupa ja vaatame, mis lahendused on," rääkis ta.