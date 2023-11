ERR USA-s: mitu aastat remondis olnud Eesti saatkonnahoone sai valmis

Kolm aastat remondis olnud Eesti saatkonnahoone USA-s on lõpuks valmis. 120 aasta vanuse maja siseilme ja ruumilahendus on täielikult muutunud. Tulekahju ja maavärina üle elanud hoone sai vatti ka renoveerimise ajal, kui seal juhtus suur veeuputus.

Washingtoni kesklinnas asuv maja ehitati 1903. aastal isiklikuks residentsiks ühele arstile. Hiljem kasutati seda koolina ja külalistemajana. Alates 1994. aastast on maja kuulunud Eesti riigile.

Viimased kolm aastat on hoonet renoveeritud. Diplomaadid töötasid enamiku ajast pisikesel asenduspinnal, kuid sellest ei hoolitud. Maja olukord oli lihtsalt niivõrd kehv ja remont väga vajalik.

"Tal oli veekahjustusi. Nii ülevalt vesi kui ka pinnavesi. Ta puidust vahelaed oli läbi vajunud, teataval määral ka kiiva kiskunud," kirjeldas Eesti suursaadik USA-s Kristjan Prikk.

2001. aasta suvel sai vanadest elektrijuhtmetest alguse tulekahju. Maja suudeti küll päästa, kuid taastamistööde kvaliteet oli kehv. Kümme aastat hiljem tabas piirkonda maavärin. Kõikidele nendele kahjustustele otsa vaadates sai selgeks, et maja tuleb renoveerimise käigus täiesti tühjaks teha.

"Üle peaukse läve majja sisse vaadates oli minust allapoole viis meetrit sügavikku, kus töötasid mehed kiivrites ja ülespoole vaadates oli taevas," meenutas Prikk.

Aasta aega tagasi paistis tunneli lõpus valgus. Asenduspinnalt koliti saatkonnahoonesse tagasi ja plaaniti avamispidu. See lootus aga kustus tänupühajärgsel hommikul, kui tööle saabunud diplomaat avastas ulatusliku veeuputuse. Neljandal korrusel oli käivitunud sprinklersüsteem.

"See vesi voolas seintest, lagedest. Keegi ei jõudnud täpselt järge pidada, kust see vesi tuli. /.../ Kõik me oleme lapsena mänginud Tsirkust või mõnda muud lauamängu, kus ühel hetkel, kui oled juba finišis, järsku satud koos kitsega sinna redeli peale ja oled esimesel ruudul tagasi. Esimesele ruudule me ei sattunud tagasi, aga võib-olla ruudule viis küll," rääkis Prikk.

Saadiku sõnul oli vaja paljud seinad, laed ja põrandad uuesti lahti võtta, et vältida niiskuse levikut ja hallitust, kuid kokkuvõttes tuleks õnnetusest leida ka midagi head.

"Teisel korral nende meistrimeeste töö puhul oli juba tunda, et nad on mõelnud varem või tegelenud varem selle probleemiga, kuidas näiteks mingisugune sein õige kumerusega saada. /.../ Naljaga pooleks olen mõnikord öelnud, et esimene kord oli trenn, teine kord oli võistlus ja võistlus tuli päris hästi välja," ütles suursaadik.

Renoveeritud hoonesse pääsevad lihtsamini ligi liikumisraskustega inimesed. Samuti on suurendatud IT-võimekust ja turvalisust.

Kunagi oli kõige armetum olukord saatkonna keldrikorrusel, kus nüüd asub konsulaarosakond.

Saatkonna sisekujundusega on üritatud hoida lihtsust. Palju on kasutatud puitu ja klaasi, mida väärindavad vasksed detailid. Hoonet kaunistavad seitse teost Eesti kunstnikelt. Saadiku sõnul on kõik uuendused muutnud maja tulevikukindlaks.

"Et ka järgmised 20-30 aastat on tegemist võib-olla selle Washingtoni nn saatkondade rivi või Embassy Row ühe paremini lahendatud, parimat töökeskkonda pakkuva ja parima tehniliselt tagatud saatkonnaga," sõnas Prikk.

Renoveerimine läks maksma hinnanguliselt 13 miljonit dollarit.