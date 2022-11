Elering sai valmis Paldiski LNG-laevade vastuvõtutaristu

Veel viimane keevitus ja Paldiski vastuvõtukail on LNG gaasitorustik valmis. Paldiskisse saab tulla Soome Inkoo LNG terminali suunduv laev, sest vastavalt selle laeva võimalustele on ühendamise valmidus rajatud.

"Sellise liitumistaotluse alusel oleme ka ja sellise riikidevahelise kokkuleppe alusel oleme ka seni toimetanud. Eleringina oleme projekteerinud vastavalt mingisugusele seadmele, mis on ühenduslüli laevaga, ehk siis see käpp, ja see on olnud soomlaste kasutuses olnud käpp," ütles Eleringi FSRU talituse juht Priit Heinla.

Heinla täpsustas, et kui Soome võrguhaldur Gasgrid rentis LNG laeva, siis saadi gaasi maaletoimetamiseks ka kaks vastuvõtukäppa.

"Laeva enda peal käppa ei ole, on olemas üks käpp, mis on kail ja see sõltub ka sellest, missugune on laevaühendus. Homme saab olema see päev, kuskohas tõstetakse Soomes käpp oma kohale," ütles Heinla.

Sisuliselt näeb Inkoo sadamas asuv käpa-alus välja täpselt samasugune kui Paldiski oma. Kui Inkoos asuval laeval oleks mingi põhjusel vaja Paldiski kaid kasutada, saaksid soomlased varukäpa kiiresti Eestisse tuua. Heinla ütles, et ühe käpa korral läheks sellele palju aega, sest monteerimisele kulub mitu nädalat.

"See toru ots on siin loodud selle jaoks, et kui on olemas laev, kui on olemas selle jaoks vajalik ühenduslüli, ehk siis ühenduskäpp, siis see siia ühendatakse. Toru ots on veel lahtine, see on selle tõttu, et me veel päris täpselt ju ei tea, missugune ühenduslüli ehk siis see käpp olema saab," ütles Heinla.

Majandusminister Riina Sikkut ütles, et kuna Alexela ja Infortar soovivad nüüd Paldiskisse oma LNG laeva tuua, on vaja riigil ja investoritel vastuvõtukäpa osas kokkuleppele jõuda.

"Et lõplik valmisolek luua, see on kõigi osapooltel ühine eesmärk. Seda, et riik võib käpa muretseda, see on täpselt samamoodi võimalus. Kas siis rentida, osta, ehitada lasta. Tulebki kokku leppida, mis need parameetrid on ja kuidas edasi minna," ütles Sikkut.