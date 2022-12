Alexela: Soome läinud ühenduskäpp sobib ka teisele ujuvterminalile

"Oleme liitumistaotluse esitanud ja sellega koos ka laeva kohta kõik tavapäraselt nõutavad tehnilised parameetrid, mille kohaselt meie toodava laeva jaoks sobib sama tehniline lahendus, mis soomlaste Exemplari jaoks," rääkis ajalehele Alexela juht Marti Hääl.

Eleringi väitel pole neil piisavalt infot, et öelda, milline käpp sinna tegelikult sobib.

Hääl kinnitas, et Paldiskis ei oleks nende tõttu vaja midagi ümber ehitada, sobib käpp, mida soomlastel on kaks.

Alexela ja Infortar, kes on ehitanud Paldiskisse veeldatud maagaasi (LNG) vastuvõtuks sobiva kai, said enda sõnul ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui selgus, et Elering ei ehitagi enda osa ehk toruühendust lõpuni. Ehitis valmis 30. novembril, kuid sellele pole lisatud käppa, mida on vaja, et gaas laevalt gaasitorudesse suunata, sest Eleringi tõlgenduses olevat seadme hankimine selle ettevõtte asi, kes soovib LNG-tankerit kail vastu võtta.

Eleringi sõnul ehitasid nad gaasitoru Soome Fingridi ujuvterminali Exemplar silmas pidades. Soomlased ostsid käppasid kaks - üks pidi tulema tagavaravariandina Paldiskisse ja teine Inkoosse.

Soomlastel on nüüd kaks ühendusseadet ja nad ei soovi enam teist Paldiskisse anda, märgib ajaleht.

Gaasiettevõtjaid ühendava gaasiliidu tegevjuht Heiko Heitur kritiseeris riiki ja Eleringi: "Selle asemel et mõelda välja jutt maailmameredel, käpad külgedel, seilavatest gaasilaevadest, oleks pidanud selle käpa Eestisse tellima. Eleringi projektijuhtimisel oleme jõudnud olukorda, kus meil ei ole ühisettevõtet, laeva, vastuvõtuvõimet Eestis ega eelisligipääsu Soomes."