Valitsuses puudub üksmeel, kas raiemahtu vähendada või mitte

Madis Kallase sõnum pärast raiemahtude arutelu valitsuses oli, et arutelud koalitsioonipartneritega jätkuvad, aga kuidas ja mismoodi ta kokkuleppele jõuda kavatseb, ta veel ei tea.

Peaminister Kaja Kallas ei öelnud neljapäeval selgelt, kas tema ja Reformierakond on raiemahtude vähendamise poolt või vastu. "Meie kõigi ühine huvi on see, et Eesti puitu rohkem väärtustatakse. Samas me ei soovi, et puid sellepärast rohkem maha raiutakse. Teiselt poolt on meil olukord, kus Venemaa ja Valgevene puidu tulek Eesti turule on piiratud ja tööstused keerulisemas olekorras. Neid mõlemaid huvisid peab arvesse võtma," sõnas Kallas.

Riigihalduse minister Riina Solman ütles selgelt, et Isamaa Kallase praegust ettepanekut ei toeta. "Meie sõnum on nagu ka teistes küsimustes mõistlik. Koalitsiooniläbirääkimistes me sellistes mahtudes kokku ei leppinud. Kuna see kava mahte nii hüppeliselt vähendada tuli, siis tahame aega rahulikult sisse vaadata plaanidesse ja vaagida asja. Meie seisukoht on see, et peaksime oma puitu rohkem väärindama ja kui ta läheb riigist välja, siis teised riigid meie arvelt ei teeniks rohepoliitika punkte. Siin on võimalik leida ka mõistlikum lahendus.

Madis Kallase sõnul on raiemahtude vähendamisele kõige rohkem vastu metsatöösturid. "Metsandussektor kardab, kui nad saavad riigimetsast vähem toorainet, siis läheb nende elu oluliselt raskemaks. Jah, seal on teatud tõetera sees, aga teiselt poolt on neil nagunii vähem tellimusi ja surve metsamaterjali järele on vähenenud. Kuskilt peab selle tasakaalu leidma," sõnas Kallas.

Saematerjalitootja Combimill Sakala OÜ juhatuse liige Margus Kohava ütles, et riigimetsas raiemahu vähendamine on praegu vastutustundetu, sest ees on majanduskriis ja raske talv. Kohava sõnul on Eesti üks olulisemaid tööstussektoreid poliitiliste otsuste tõttu raskustes.

Metsa- ja puidutööstuse tegevjuht Henrik Välja ütles, et pole mõistlik puidu sektori keerukat aega võimendada tooraineturul segaduse külvamisega. "Puidusektoril on keeruline, sest Eesti puidu hind on kõrgem kui konkurentidel. Me ei suuda enam konkureerida langevate hindadega turul. Kui tooraine hulk väheneb, ei saa hind alla tulla ja ettevõtete konkurentsivõime ei saa tõusta," sõnas Välja.