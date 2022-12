Kolonel Rebo: Pihkvast saadeti Ukrainasse uus mobiliseeritute üksus

Pihkvas on ette valmistanud umbes pataljoni suuruse mobiliseeritute üksus, mis on liikunud Ukrainasse, lausus Rebo.

"Nad on saanud väga palju põhjalikuma ettevalmistuse, kui need, kes paar kuud tagasi Ukrainasse saadeti. /.../Reservväelased, kes said küll kaks kuud väljaõpet, ei ole varasemalt ette valmistatud ega kuulunud ühte üksusesse. Kahekuise ettevalmistusega rindele saatmine – võime ette kujutada, kui hästi või halvasti end mobiliseeritud end seal rindel tunnevad," lausus Rebo.

Rebo sõnul on Venemaal suurenev probleem elavjõu rindele saatmisega ning see viib veelgi enam lahku poliitilise juhtkonna eesmärgid ja sõjaväljal tegelikult toimuva.

"Strateegilised eesmärgid, mis on Putini administratsioonil ning need ressursid ja tegevused, mis lahinguväljal, need on omavahel absoluutselt täiesti võrreldamatud. Tohutud ambitsioonid, vähe jõudu. Vähese jõud kujundab jätkuvalt probleem elavjõuga ehk inimesi tundub järjest vähemas jäävat, ja teiseks, nende madal väljaõppetase annab eriti nüüd, muutuvates ja keerulisemates ilmastikuoludes tunda," rääkis Rebo.

Rebo sõnul jätkab Ukraina mitmel pool kujundavaid rünnakuid, et vastast hävitada ja takistada logistika normaalset toimimist.

Sõjaväljal on Vene vägesid saatnud teatav edu Donetski oblastis, kus on hõivatud mõningaid positsioone, samas on Ukraina kindralstaabi teatel Vene väed taandumas mõnedest piirkondadest Zaporižžje oblastis.

"Hetkel on see ebaselge, kui suur see taandumine on. Tõenäoliselt saame järgmiste päevadega teada. Pigem on tegu taktikalise taandumisega, rinde õgvendamise ja paremate positsioonide võtmisega. Nad on tugevdamas seal positsioone, sest jätkuvalt on lahingute raskuspunkt lahingutel Donetskis," lausus Rebo.