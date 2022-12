Läti trahvis Vene telekanalit Moskva-meelse propaganda eest

NEPLP-i juht Ivars Abolinš märkis, et Dožd on saanud meediareeglite rikkumise eest juba kaks korda karistada. Kolme rikkumise korral võib NEPLP võtta kanalilt tegevusloa, vahendas LSM.

Kanal küsis oma loos abi ka Venemaa armeele. Samas loos nimetas Dožd Venemaa sõjaväge "meie armeeks".

Dožd peatoimetaja Tihhon Dzjadko tunnistas, et välja öeldud fraasist jääb mulje, et telekanal tahtis aidata Venemaa sõjaväge. Dzjadko rõhutas, et kanal ei tegele ega hakka ka tegelema Venemaa armee abistamisega.

"Kuna eetris olnud fraas eksitas meie vaatajaid, otsustasime selle eemaldada. Vabandame oma vaatajate eest," teatas Dzjadko.

Kanal teatas samuti, et vallandas ajakirjanik Aleksei Korostelevi, kes tahtis saates mobiliseeritud Vene sõduritele raha korjata.

Pärast Ukraina sõja puhkemist katkestas Dožd ajutiselt oma tegevuse. Hiljem kolis kanal Lätisse.