EL rahandusministrid otsustavad Ukrainale 18 miljardi euro andmise

Teisipäevase Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumise päevakava oleks justkui seatud nii, et stsenaarium kujuneks võimalikult dramaatiliseks. Eestile kõige olulisema küsimusena räägitakse 18 miljardi eurose abi andmisest Ukrainale, et nad suudaksid riiki üleval pidada. Siin on valmis kõik 27 liikmesriiki oma rahakotirauad avama, ent Ungari ei ole nõus tegema seda ühislaenuga, vaid otsetoetusena ning blokeerib sellega kogu Euroopa Liidu abi.

Ungari käitumist on mitmed analüütikud hinnanud kui väljapressimist, et saada oma tahtmine teistes päevakorrapunktides ehk taasterahastu kinnitamises ning õigusriigi põhimõtete tingimuslikkuse küsimuses. Lihtsamalt öeldes soovivad nad ligi pääseda rohkem kui 13 miljardile eurole Euroopa Liidu rahale, mida neile õigusriigi probleemide tõttu makstud pole.

Kuid asja teeb veel keerulisemaks neljas päevakorrapunkt ehk globaalse miinimummaksu arutelu. Selle toetamist on Euroopa Liit juba piinlikult kaua venitanud samuti Ungari vastuseisu pärast. Ja seetõttu on üldse raske ette kujutada, kas täna aruteluga kuskilegi jõutakse.

Esialgsed hinnangud viitavad sellele, et Ungari eurorahade vabastamist täna ei arutatagi ning see lükatakse järgmisse nädalasse. Seda soovivad aga iga hinna eest vältida Euroopa Liidu riikide peaministrid ja presidendid, sest siis on tulemuseks järjekordne lörris Euroopa ülemkogu, kus ainult kakeldakse omavahel või sõimatakse Viktor Orbanit. Seega peavad rahandusministrid teisipäeval neljast päevakorra punktist mõned siiski ära lahendama.