Ungari blokeeris EL-i eelarveabi andmise Ukrainale

Kõik ülejäänud 26 liikmesriiki olid toetuse andmise poolt.

Sellepärast loobusid rahandusministrid ka Ungari taasterahastu kinnitamisest ning õigusriigi probleemide arutamisest. Otsustamata jätmine tähendab, et Ungari ei pääse endiselt ligi rohkem kui 13 miljardile eurole.

Kui riigid aasta lõpuks üksmeelele ei jõua, siis ähvardab Budapesti rahast sootuks ilma jäämine.

Ukrainale abi andmises otsustasid ülejäänud riigid edasi minna teise lahendusega, mis nõuab riikide, sealhulgas Eesti parlamendi heakskiitu.

"Jah, selleks on olemas plaan B. See nõuab palju rohkem asjaajamist. See nõuab liikmesriikidelt eraldi teatud otsuste vastu võtmist. Ja enamasti liikmesriikide parlamentidelt. Osa parlamente hakkavad ka juba oma poliithooaegu lõpetama, nii et see on kindlasti keerulisem, aga võimalik. 26 liikmesriiki tahavad Ukrainat aidata juba alates 1. jaanuarist, sest sellega ei saa oodata – pommid kukuvad iga päev ja ilm läheb järjest külmemaks," selgitas Eesti rahandusminister Annely Akkermann.