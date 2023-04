Aimar Ventsel: kõigevastaste riigikodanike tulemine

Läinud aasta detsembris juhtus midagi, mida Saksamaal väga harva juhtub. Nimelt peeti riigipöördekatse kahtlustuses kinni mõnikümmend inimest. Täisrelvastuses kiirreageerijad tungisid erinevates Saksamaa otstes majadesse ja arreteerisid inimesi. Kõik nägi välja nagu märulifilmis: uks löödi maha ja mustades rõivastes kiivrites kiirreageerijad tungisid majja ja lohistasid vahistatud välja. Tegemist oli Reichsbürgerite ehk riigikodanike liikumise liikmetega.

Riigikodanikud oli väga heterogeenne liikumine, mis sisaldas neonatse, monarhiste, konservatiive, revisioniste (need, kes ametlikku ajalugu seavad kahtluse alla), esoteerikuid, antisemiite ja palju muud. Üks asi, mis kogu sellele kirjule seltskonnale aga ühine oli, oli see, et nad seadsid kahtluse alla Saksamaa Liitvabariigi legitiimsuse. Aja jooksul see liikumine, või õigemini osa sellest, radikaliseerus kuni selleni, et mingid grupid väidetavalt relvastusid ja plaanisid liidukantsler Olaf Scholzi mõrva ning riigipööret. Aga see on hoopis teine jutt... Liikumine eksisteerib praeguseni, ehkki enamik pole nii sõjakad, et läheksid riiki pöörama.

See sündmus tuli mulle meelde, kui vaatasin vastukaja sellele, et Võrokeste kongress kuulutas võrokesed põlisrahvaks. Jättes kõrvale Nursipalu polügooni rajamisega seotud kohalike elanike legitiimsed mured ja iseorganseerumise, siis on väga huvitav üritada aru saada, mis seltskond kohale sõitis, et inimketis seista ja uue põlisrahva sünnile kaasa juubeldada. Või siis juubeldada sotsiaalvõrgustikes. Eks nende seas oli igasuguseid inimesi, aga mõned vanad tuntud näod tulid ka ette.

Väidetavalt koosnes Nursipalu inimkett vähemalt osaliselt Eesti erinevatest otstest kokku sõitnutest, kusjuures väga spetsiifiliste vaadetega kokkusõitnutest. Kuskil sotsiaalvõrgustikus ringles kuvatõmmis postitusest, milles teatud seltskonnas tuntud antivakser ja esoteerik kaebab, et nad sõitsid kohale Tallinnast ja käisid talust talusse inimesi mobiliseerimas, ent keegi ei tulnud.

Pole vist teab mis saladus, et Eestis on tekkinud professionaalsete protestijate seltskond, keda näeb enam-vähem igal protestiüritusel. Nad käisid omal ajal Tallinnas Õismäel hõberemmelga mahavõtmise vastu meelt avaldamas, viisid autokaravanis makse Lätti ja mul on juba vaikselt segi läinud, mitu protestiüritust on toimunud Vabaduse väljakul, kus protesteeriti vaktsineerimise, sõnavabaduse piiramise, lageraiete või mille iganes vastu.

Ja siis on inimesed, kes alati nendel üritustel osalevad või toimuvale kodus sotsiaalvõrgustikes kaasa kiidab. Väga kirju seltskond, millesse kuuluvad antivakserid, esoteerikud, vandenõuteoreetikud, igasuguste imerohtude ja -vaktsiinide propageerijad, slaavi kolonialismi vastu võitlejad ja mida kõike veel. Üks mu tuttav nimetas neid "kõigevastasteks".

On vast üks asi, mis neid tegelasi ühendab: nad kõik seavad ühel või teisel viisil kahtluse alla Eesti Vabariigi legitiimsuse. Kes veel mäletab, siis esimese karantiini ajal 2020. aastal ilmus välja parasjagu jabur narratiiv, et Eesti Vabariik on aktsiaselts ja "mina pole selle aktsiaseltsiga lepingut sõlminud, mistõttu Eesti Vabariigi seadused pole mulle kohustuslikud." Ühesõnaga, vaadates selle seltskonna tegemisi, meenuvad mulle ikka ja jälle Reichsbürgerite liikumine. Ehk siis need on inimesed, keda ei ühenda see, mille poolt nad on, vaid see, mille vastu nad on.

Huvitav on see, et vähemalt osaliselt otsib see seltskond oma vastalisuse põhjendamiseks pseudolegitiimseid argumente, nagu seesama "Eesti Vabariik kui aktsiaselts" postulaat. Mis on teistpidi huvitav meie oma riigikodanike juures, on see, et nad küll ühel või teisel viisil ei tunnusta Eesti Vabariiki, kuid on solvunud Eesti Vabariigi peale, et see nende eest ei hoolitse.

Pidevalt kõlab kaebamist, et ühte või teist teenust ei saa tasuta, pensionid ja palgad on väikesed ning et üldse jaotab riik oma raha kuidagi kitsilt. Muidugi osalevad nad igal võimalikul protestil, kus saab riigile või seda sümboliseerivatele institutsioonidele äsada.

Vahest seetõttu on mul tunne, et meie riigikodanikele on kurjuse võrdkuju Kaja Kallas. Minge mistahes masti esoteerikute ja vandenõuteoreetikute Facebooki-gruppidesse ja vaadake, kuidas teda seal suhteliselt kehvalt kokkusikerdatud meemidel kujutatakse – küll islamiterroristi, küll klassikalise Nõukogude propagandaplakati stiilis Washingtoni poolt kinni makstud marionetina.

Sellel kirjul seltskonnal on isegi olemas oma valitsus, Nõmme valitsus ehk siis Eesti Vabariigi alternatiivvalitsus, mis ka olemasoleva riigi legitiimsust ei tunnista. Kahjuks või õnneks ei korralda Nõmme valitsus alternatiivvalimisi, seega on raske öelda, milliseid programme edasiseks eluks meie riigikodanikud välja on mõelnud. Aga ega midagi, ootame uusi protestimiitinguid, suvi alles algab ja päike paistab.