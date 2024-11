Saksa politsei vahistas kaheksa riigipööret haudunud paremäärmuslast

Prokuratuuri teatel osales rühmituse Sächsische separatisten (Saksimaa separatistid) likvideerimisega seotud vahistamistes 450 politseinikku.

"Meie julgeolekuasutused on seega varases staadiumis nurjanud parempoolsete terroristide sõjalise riigipöörde plaanid, kes valmistusid päevaks X, et rünnata relvadega meie inimesi ja riiki," ütles siseminister Nancy Faeser avalduses.

See oleks Saksamaal viimaste aastate jooksul juba teine ​​riigipöördeplaan.

2022. aastal paljastati niinimetatud Reichsbürgerite liikumine, mida juhtis aadlisoost Heinrich Reuss, kellel oli ambitsioon kukutada riik ja panna ametisse uus valitsus. Vandenõu vapustas Saksamaad oma üksikasjaliku planeerimise ja võrgustikuga.

Teisipäevases operatsioonis sihikule võetud rühmitus moodustati hiljemalt 2020. aasta novembris, öeldakse föderaalprokuratuuri avalduses.

"See on 15-20 inimesest koosnev militaarne rühmitus, mille ideoloogiat iseloomustavad rassistlikud, antisemiitlikud ja osaliselt apokalüptilised ideed," lisati avalduses.

Uurijate sõnul on rühmituse liikmed veendunud, et Saksamaa läheneb kokkuvarisemisele ja seetõttu treenisid nad päevaks X, kui valitsus ja ühiskond lagunevad, et kehtestada siis riigi idaosas uus natsionaalsotsialismist inspireeritud kord.

"Vajadusel plaanisid nad soovimatud inimrühmad piirkonnast etnilise puhastuse teel eemaldada," seisis avalduses.

Arreteeritute hulgas on neli kahtlustatavat asutajaliiget: Jörg S., keda peetakse rühmituse liidriks, aga samuti Jörn S., Karl K. ja Norman T. Mõned neist lähevad kohtu alla alaealisena.

Kaheksat vahistatut süüdistatakse riigisiseste terroriorganisatsioonis osalemises.

Prokurörid ütlesid, et kinnipeetud läbisid poolsõjalise väljaõppe, keskendudes linnasõjale, tulirelvade käsitsemisele, öisele liikumisele ja patrullimisele. Rühmitus oli hankinud ka sõjalist varustust nagu maskeerimisriietust, lahingukiivreid, gaasimaske ja kuuliveste.

Seitse kahtlusalust tabati Saksamaa idapoolsetes linnades Leipzigis, Dresdenis ja Meissenis ning nende ümbruses ning üks vahistati Poola piirilinnas Zgorzelecis. Ametivõimud otsisid kohtumääruse täitmiseks läbi umbes 20 ruumi.