Saksa võimud asusid likvideerima paremäärmuslikku rühmitust Königreich Deutschland

Siseministeerium teatas grupeeringu Königreich Deutschland (Saksamaa Kuningriik) keelustamisest, misjärel algasid seitsmel liidumaal haarangud rühmitusega seotud hoonetes ja selle juhtivate liikmete kodudes.

Siseminister Alexander Dobrindt ütles, et rühmituse 6000 liiget on loonud Saksamaal "vasturiigi" ning õõnestavad õigussüsteemi ja riigi jõu kasutamise monopoli.

"Nad toetavad oma väidetavat võimunõuet antisemiitlike vandenõujuttudega," ütles Dobrindt.

Rühmituse keelustamise korraldus tehti vahetult enne haaranguid, teatas ministeerium.

Saksamaa siseluureteenistus Verfassungsschutz pani Reichsbürgerite liikumise 2016. aastal jälgimise alla, vahetult pärast seda, kui üks selle liikmetest tulistas politseiniku tema kodus toimunud haarangu ajal surnuks.

Liikumise pooldajad usuvad, et tänapäeva Saksamaa demokraatia on ebaseaduslik fassaad ja et nad on monarhia kodanikud, mis nende väitel püsis ka pärast Saksamaa lüüasaamist Esimeses maailmasõjas, hoolimata selle ametlikust kaotamisest. Reichsbürgerid ignoreerivad riigi demokraatlikke ja põhiseaduslikke struktuure, nagu parlament, seadused või kohtud. Samuti keelduvad nad maksmast makse, sotsiaalkindlustuse makseid ja trahve.