Elektridefitsiidi tekkimisel on prioriteediks elutähtsad teenused

Elektrilevi kinnitab, et olukord, kus Eestis elektrit kõigile tarbijatele ei jätku, on vähetõenäoline.

"Et see juhtuks, peab väga palju asju korraga realiseeruma. Ehk siis peavad olema katki meie Soome kaablid, peab olema katki Leedu merekaabel Rootsi ja peab olema ka tootmise puudujääk siis näiteks meie Narva elektrijaamades," ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Tarbimishäireid näeb põhivõrgu ettevõte Elering nädal aega varem, defitsiidi tekkimist aga ööpäev ette. Vastavalt Eleringi korraldusele asub jaotusvõrgu ettevõte Elektrilevi kohustuslikus korras väljalülitamisega klientide tarbimist piirama.

"Me teeme seda väljalülitamist üle Eesti hajutatult, et ei teki sellised lokaalselt suuri piirkondi, kus elektrit ei olegi. Teeme seda siis vastavalt vajadusele. Tänane plaan, millest me räägime, on see, et meil on kahe tunni pikkused elektridefitsiidi olukorrad ja siis tarbijate väljalülitamine käib roteeruvalt," ütles Härm.

Tarbija saab selle kohta eelmisel päeval sõnumi, mis ajavahemikus tal elektrit ei ole.

Väljalülitamise mõistes on elektritarbijad jagatud viide kategooriasse. Madalamas, viiendas kategoorias on kodutarbijad ja väikeettevõtted, kes jäävad esimesena elektrist ilma. Järgmises on suurettevõtted tarbimisega üle 100 000 kilovatt-tunni aastas. Kolmandana võivad elektrita jääda ühiskondlike teenuste osutajad, aga ka näiteks tänavavalgustus.

Kaks esimest kategooriat on aga elutähtsate teenuste osutajad, kelle varustatus peab säilima. Teise kategooria hulka kuuluvad politsei, pääste, side ja tanklad. Esimeses kategoorias on haiglad, hooldekodud ja häirekeskus. Kõige halvemal juhul võib välja lülitada osa teisest kategooriast.

"Eesmärk on elektridefitsiidi korral tagada, kõige olulisematele teenustele, kus on mängus elu tervis, kus on kriitilised teenuses, side tanklad, politsei, pääste, et neil oleks elekter tagatud. Näiteks kui haiglas tekib üks või kaks tundi katkestust, see võib olla oht kellegi elule ja tervisele," rääkis majandusministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juht Priit Saar.

Saare sõnul võib avalikkusele jääda mulje, et riik kutsub vaid kodutarbijaid elektrit kokku hoidma ja katkestusteks valmis olema. Kuid tegelikult edastab ministeerium seda sõnumit kõigile viiele kategooriale.