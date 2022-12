TTJA: Doždi edastamine Eestis tuleb lõpetada

TTJA infoühiskonna talituse juhataja Helen Rohtla ütles ERR-ile, et TTJA informeeris kolmapäeval kõiki teadaolevaid televisiooniteenuse pakkujaid, et telekanali Dožd luba on tühistatud.

Rohtla viitas, et meediateenuste seaduse kohaselt võib taasedastaja pakkuda oma teenuses telekanalit, mille edastamiseks on olemas asukohamaa luba või muu õiguslik alus asukohamaa õigusaktide kohaselt.

Rohtla rääkis, et Läti meediaregulaator tegi teisipäeval otsuse tühistada telekanali Dožd meedialuba, otsus jõustus neljapäeval.

Ta lisas, et kuna TTJA-le teadaolevalt ei oma SIA TV Rain telekanali Dožd edastamiseks alates neljapäevast meedialuba ega muud õiguslikku alust, tuli telekanali taasedastamine alates tänasest Eestis lõpetada.

Rohtla märkis, et meedialoata telekanali taasedastamine on keelatud sõltumata selle sisust.

"TTJA ei ole hetkel teinud ühelegi taasedastajale ettekirjutust taasedastamise lõpetamiseks. Kuid kui ettevõtjad kanalit oma programmivalikust esimesel võimalusel ei eemalda, siis on TTJA-l võimalik väljastada ka ettekirjutus. Sel juhul põhineks TTJA ettekirjutus sellel, et meedialoata telekanaleid taasedastada ei tohi," selgitas Rohtla.

Eestis oli Doždi võimalik vaadata näiteks Elisa ja Telia pakettidest.

Läti riiklik elektroonilise meedia nõukogu (NEPLP) teatas teisipäeval, et tühistas Venemaa telekanali Dožd ringhäälinguloa. See tähendab, et kanal ei tohi enam programmi toota.