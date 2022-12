WSJ: Venemaa tahab Bahmutit iga hinna eest ära võtta

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, kuidas Venemaa armee üritab jätkuvalt vallutada Ida-Ukrainas asuvat Bahmuti linna. Venemaa väejuhid saadavad oma sõdureid kahurilihaks, kuna Moskva tahab Bahmutit iga hinna eest ära võtta.

Lahing Bahmuti pärast on muutunud veresaunaks, kus mõlemad pooled kaotavad palju sõdureid. Rindel sõdiva Ukraina armee leitnandi sõnul korraldab Venemaa iga päev rünnakuid, vahendas The Wall Street Journal.

"Me tulistame nende pihta, nad saadavad juurde uusi sõdureid. See ei saa läbi, neid on nii palju," ütles leitnant.

Ukraina teatel kaotab Venemaa Bahmuti all umbes 50 sõdurit päevas. Venemaa tahab vallutada kogu Donetski piirkonna. Venemaal on alles ka vähem suurtükimoona ja ei saa enam kasutada tulevalli taktikat.

"Bahmuti pärast tekkinud kulutused kaaluvad üles kõik eelised, mida venelased selle linna vallutamisest saaksid," hindas Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW).

Bahmuti ümber on hulk kaevikud ja sõjaline olukord meenutab esimese maailmasõja veriseid lahinguid. Bahmuti ümbrus oli hästi kaitstud juba sõja alguses.

"Isegi kui linn langeb, tõmbuvad ukrainlased tagasi järgmisele kaitseliinile," ütles Poola lennundus- ja riigikaitsealase konsultatsioonifirma Rochan Consulting analüütik Konrad Muzyka.

Bahmutis vangi langenud Venemaa sõdur ütles, et nad saadeti iga päev lahinguväljale tuld enda peale tõmbama, et venelased näeksid, kus asuvad Ukraina väed. "Ma võitlesin ainult kaks nädalat, kuni langesin vangi," ütles sõdur.

Venemaa on Bahmuti alla saatnud juba sõdureid, kes varem olid Hersonis. Piirkonda üritab vägesid juurde saata ka Ukraina. Venemaa korraldas hiljuti raketirünnaku Krõvõi Rihi raudteetaristu vastu. Analüütikute sõnul raskendas see Ukraina vägede saatmist Bahmuti alla.