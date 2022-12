Lobistid on tänavu kõige enam kulutanud majandusministeeriumi uksi

Lobistide registri kohaselt on nad tänavu kõige enam kohtunud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ja sotsiaalministeeriumi esindajatega. Neist esimeses on oma huve edendamas käinud kõige sagedamini Alexela, teises aga tööandjate keskliit.

Selle aasta kolme esimese kvartali statistika näitab, et MKM-is on lobistidega kohtumisi olnud 164 ja neist 15 korral on kohtutud Alexela esindajatega. Samuti on ministeeriumi sagedaseks külaliseks olnud Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit ning Infortar.

Lobistide huviorbiidis on tänavu sagedasti olnud ka sotsiaalministeerium, kus on sellel aastal kõige rohkem käinud nii tööandjate kui ka ametiühingute keskliidu esindajad ning Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon. Kokku on sotsiaalministeeriumi esindajad eri lobistidega kohtunud 132 korral.

Keskkonnaministeerium pakkus aasta jooksul enim huvi Eesti erametsaliidu esindajatele, järgnesid metsa- ja puidutööstuste liit ning põllumajandus-kaubanduskoda. Ministeeriumis oli kokku 121 lobistidega kohtumist.

Neljas aktiivsem lobistidega suhtleja oli kultuuriministeerium 54 kohtumisega. Nende sagedasim külaline oli Vaba Lava sihtasutus viie kohtumisega.

Lobitööd on kõige aktiivsemalt teinud tööandjate keskliit ja ametiühingute keskliit, kumbki on eri ametiasutustes kohtumisel käinud 33 korda. Alexelal on selliseid kohtumisi kogunenud 21.

Aktiivset lobitööd on teinud ka Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon, Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liit ning Pagulasabi MTÜ.

Kõige enam, 74 korral on lobistid kohtunud endise tervise- ja tööministri Tanel Kiigega, samuti on sageli käidud sotsiaalministeeriumi tööala asekantsleri Sten Andreas Ehrlichi, aga ka endise keskkonnaministri Erki Savisaare jutul. Palju kokkusaamisi on olnud ka endise keskkonnaministri nõuniku Ronald Rossi, endise ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Suti ja MKM-i asekantsleri Timo Tatariga.

Valitsus kinnitas eelmise aasta märtsis lobistidega suhtlemise hea tava, mille järgi peavad ametiasutused avalikustama oma veebilehtedel vähemalt kord kvartalis kõrgete ametiisikute kohtumistest lobistide ja huvirühmadega.

Avalikustada tuleb kohtumised, mis on ette planeeritud ja mille eesmärk on teadlik poliitikaotsuste mõjutamine.