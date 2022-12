Külma saabumine tõi metsaraiete intensiivistumise

Eesti on täis metsaalasid, kus on suvel ja sügisel pehme pinnase tõttu raiet teha väga keeruline. Just seetõttu on metsatöösturite sõnul praegu üks intensiivsemaid raieperioode.

"Eestis, eriti Lõuna-Eestis paepinnast ei ole, on rohkem pehmemaid kohti, siis saab seal ka raiet talveperioodil rohkem ära teostada. Pinnas külmub ja saab erinevatele pehmematele pinnaskondadele ligi," selgitas Sumros Grupi juhataja Helikar Haabma.

Seega tehakse praegu raiet neil aladel, mida teeäärest palja silmaga ei märka – näiteks põldudetagustel aladel ning sooservadel.

Talvine raie sobib kõige paremini ka lindudele ning kahjustab vähem pinnast.

"Korralik talv võimaldab ehitada juurdepääsuteid, vähem kahjustada pinnast ja et jälg jääks väiksem. Miinus on see, et ilus on küll vaadata, aga paks lumi ja tuisud toovad kaasa suuremaid kulusid, igasuguste lumelükkamiste ja logistika näol," ütles Renlog juhatuse liige Argo Treial.

Praegu tasub metsa majandada ka puiduhinda arvestades – küttepuidu hind on aastaga tõusnud enam kui kolm korda. Praeguseks on hinnad samas jälle pisut alla tulnud.

"Pigem teatud sortimentide hinnad on juba kukkunud ja kukuvad veel. Jätkuvalt on aga hinnatasemed võrreldes aasta või kahe tagusega head. Kui oled metsaomanik ja on vaja raietöid teha, siis kindlasti tuleks seda võimalust kasutada," ütles Treial.

Metsakaitsjad kutsuvad eraomanikke aga üles oma metsa hoidma. Looduskaitseekspert Mati Sepp ütles, et soodsaid raietingimused ja kõrge hind kajastub ka rekordilises raieteatiste arvus.

"Kui vaatame, kui palju koos Riigimetsa Majandamise Keskusega on võetud teatisi, on maht nüüdseks juba üle 15 miljoni tihumeetri. See on üsna rekordiline kogus, mis on teatisi võetud. Kui palju nendest jõutakse ära realiseerida, see selgub alles tulevikus. Igapidi erametsa arvelt otsitakse need viimased tükid üles, kust saaks veel midagi võtta. Paratamatult käib osades kohtades ka pettus. Hind on lihtsalt nii hea, et raiuvad ka kuue aasta vanust metsa lagedaks. See on lihtsalt metsa arvelt rikastumine," kommenteeris Sepp.