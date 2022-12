Tallinki My Star saabus Tallinnasse

Laupäeva pärastlõunal sildus Tallinna Vanasadamas Tallinki uus laev My Star.

Laeva eskortis Tallinna Vanasadamasse piduliku veekahuri saatel Alfons Håkansi puksiirlaev. My Stari esimene väljumine Tallinnast Helsingisse toimub teisipäeval kell 13.30.

Laev anti Tallink Grupile üle tänavu 7. detsembril. Algse kava kohaselt pidi laev liinile tulema juba aasta alguses.

My Star on 212,4 meetrit pikk ja võtab pardale 2800 reisijat. Laeva viis kaheksasilindrilist peamasinat on kahekütuselised ja töötavad nii gaasiga kui diislikütusel.

Laeva projekteeritud kiirus on 27 sõlme ja see asub opereerima Tallinki Tallinna-Helsingi liinil koos laevadega Megastar ja Star.

MyStari meeskond on ühtekokku 208-liikmeline, mille eesotsas on kolm kaptenit: Vahur Ausmees, Aivar Moorus ja Ain Aksalu.

Laev läks maksma 247 miljonit eurot, mille katab 196,3 miljoni ulatuses laen pangast KfW IPEX-Bank GmbH. Laeva üleandmisel välja makstavat laenu garanteerib 95 protsendi ulatuses Soome ekspordikrediidiagentuur Finnvera.