Kolmapäeval astub ametisse uus Läti valitsus

Läti peaminister Krišjanis Karinš teatas peale kõnelusi riigi presidendi Egils Levitsiga, et kolme erakonna koalitsioonikõnelused on lõpule jõudnud, vahendas Läti rahvusringhääling LSM.

"Selle valitsuse loomise protsess on olnud väga huvitav ning mõnikord väljakutseid pakkuv, kuid olulise asjana tuleb välja tuua, et kolm poliitilist jõudu on ühendanud oma tugevused selle asemel, et teineteise vastu töötada," kinnitas Läti peaminister.

Läti peaministri kinnitusel astub uus Läti valitsus ametisse kolmapäeval. Läti presidendi Egils Levits on ta uue valitsuse koalitsioonileppe mustandiga rahul ning loodab, et Läti seim toetab uut valitsust sel nädalal.

Uue koalitsiooni käes on napp enamus Läti seimis, neil on kolme partei peale kokku 54 parlamendisaadikut.

Koalitsiooni kuuluvad Uus Ühtsus (Jauna Vienotiba), Läti Rohelise Erakonna ja Regioonide Partei ning Liepaja Erakonna ühisnimekiri (Apvienotais saraksts) ning Rahvuslaste Ühendus (Nacionala apvieniba).