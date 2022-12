Tallinki uus laev läheb peale vea kõrvaldamist liinile

My Star jõudis Tallinnasse laupäeval, kui ilm oli ilus. Esmaspäeval käivad laeval viimased ettevalmistused ja kontrollid, et teisipäeval esimene reis ette võtta.

Laev pidi valmima juba aasta tagasi, aga Covidi-kriisist ja Ukraina sõjast tingitud tarneprobleemid panid tööd venima. Väike viivitus lisandus esimesel merekontrollil avastatud tehnilisest probleemist.

"Lõpposas, kui laev viiakse merele, mida kutsume merekatseks, siis tahame näha, kas laev töötab korralikult. Siis leidsime tehnilise vea ajamisüsteemis, mis vajas pisut reguleerimist," rääkis Rauma Marine Constructions tegevjuht Mika Heiskanen.

My Stari mootorid võivad kasutada nii diislikütust kui LNG-d.

"Peamasinad on sellised, et võivad töötada nii diisli kui gaasi peal ja võib ka seguna töötada. Maailmaturul on gaasi hinnad väga kõrged ja võib-olla puudujääk ja vajadus mujal tööstuses suurem, seetõttu meil Megastar ja My Star hakkab esialgu sõitma merediisli peal," sõnas Tallinki peakapten Tarvi-Carlos Tuulik.

Homsest kurseerivad Tallinna ja Helsingi vahel kolm Tallinki shuttle'i laeva.

Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles, et reisijaid jätkub. "Usume, et neid tuleb järjest juurde. Tallinki soov on pakkuda võimalikult regulaarset ühendust Tallinna ja Helsingi vahel ja kolme laevaga suudame pakkuda kaheksa väljumist mõlemalt poolt iga päev, mis tähendab reisijatele mugava võimaluse valida, mis kell minna ja tulla," sõnas Nõgene. Stockholmi liinil jääb ka tuleval aastal kurseerima üks laev, sest Nõgene sõnul sinna praegu rohkem reisijaid ei jagu.

Maksimaalselt 27 sõlmelist kiirust arendav My Star sõidab Tallinnast Helsingisse kahe tunniga. Võiks ka kiiremini, aga see poleks ökonoomne. 247 miljonit eurot maksnud 212 meetri pikkune laev võtab peale kuni 2800 reisijat. Reisijate kajuteid on alusel 46.