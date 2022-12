Euroopa energiaministrid ei jõudnud gaasi hinnalaes kokkuleppele

Eelkõige seisnevadki erimeelsused hinnalae tasemes. Euroopa Komisjon pakkus novembris välja, et see võiks jääda 275 euro juurde megavatt-tunnilt. Ent mitmed riigid soovivad, et see hind võiks maksimaalselt kerkida kuni 200 euroni.

Kuivõrd energiaministrid ühist keelt ei leidnud, siis jätkatakse aruteluga neljapäeval toimuval Euroopa ülemkogul.

Eesi majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ütles, et väga paljudes aspektides liiguti kokkuleppele lähemale.

"Samas järgmisel energiaministrite kohtumisel, mis on korraline, esmaspäeval jätkame. See erimeelsus minu arvates on eesmärgis: kas me tahame maha võtta kõrgeid hinnatippe ehk sekkume turgu ainult hinnašokkide vältimiseks või me räägime läbi mingit reguleeritud hinda. Nii kaua kuni eesmärk on erinev, on väga keeruline mehhanismis kokku leppida," lausus Sikkut.