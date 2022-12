Saaremaal on suurim probleem ilmastikukaitseta keskpingeliinidega

Tallinnast Saaremaale elektriliine parandama saabunute sõnul on metsades olukord hull.

"Pilt on õudne: märjad puud liinil, lund on üle meetri. Siin sõidame ringi lintidega tehnikaga, ratastega masinatega ei pääse kuskile ligi," rääkis KH Energia-Konsult osakonnajuhataja Ardo Ott.

Elektrilevi varahalduse juht Rasmus Armas selgitas, et kuigi näiteks madalpinge õhukaabel kaob okste sisse ära või näiteks on oks peale kukkunud, siis sellisele kaablile oksad ometigi katkestust ei tekita ja see liin töötaks – seda põhjusel, et see õhukaabel on isoleeritud. Selles see suur rikete põhjus tegelikult just peitubki, sest Saaremaa metsades on kokku 1965 kilomeetrit kolme juhtmega keskpingeliini, millest ainult kolmandik on suudetud ehitada ilmastikukindlaks. Ehk siis 1341 kilomeetri puhul võib iga väiksem oksake sellel liinil lühise tekitada.

"Meil on 15 000 kilomeetrit liine, mis on metsas, keskpinget. Ja selle ühe kilomeetri väljavahetamine, kui me räägime õhukaabli lahendusest nagu madalpinges oleme kasutanud, on 40 000-50 000 eurot kilomeetri kohta. Kui me räägime, et me tahaks seda maa alla panna, siis see on veel kaks korda kallim. Ja see tempo, mida me täna suudame teha, on 500-600 kilomeetrit aastas. Aga kui me näeme, et me tahame seda kiiremini välja vahetada, siis see on selline laiem arutelu ja laiem kokkulepe. Kokkulepe, mis tuleb tegelikult ühiskonnas teha," rääkis Armas.

Armas ütles, et kuigi paljudele majapidamistele sai elekter taastatud, siis on samas rikkeid liinidel oleva lumeraskuse tõttu juurde tulnud. Ta tõdes, et rikkeid võib ka lähipäevil juurde tulla.

Kärlal kortermajas elavad Maret ja Virge olid neli päeva elektrita.

"Vett me saame jaokaupa teatud kellaaegadel. Nii, et ei saa kurta, saame WC korras hoida. /.../Tuba on soe, see on super, laupäeva õhtul tuli soe radikatesse tagasi. Tegelikult on päris mõnus, kui telekat ka saaks vaadata ja mobiili laadida ja arvutit kasutada. Me oleme enamuses elektripliitidega, see on probleem," rääkisid nad.

Ka pood on Kärlal juba neljandat päeva kinni. Selliseid poode on Coopil Saaremaal praegu neli. Mitmes kaupluses tuli kaupa maha kanda.