Elektrita on üle 2200 kliendi

Elektrilevi andmetel puudus kolmapäeval kell 6.45 vool veel 1573 Saaremaa majapidamisel. Hiiumaal oli varahommikuse seisuga kaheksa katkestust ning ilma elektrita 371 tarbijat, Harjumaal oli nelja katkestuse tõttu elektrita 226. Veel oli elektrikatkestusi Lääne-Virumaal, Tartu- ja Viljandimaal.

Elektrikatkestuste laine vallandas ööl vastu laupäeva Lääne-Eestis alanud suur lumesadu ning vahepeal parandatud riketele tõi lisa esmaspäeval üle Eesti käinud lumetorm.

Teisipäeval kella 11 ajal oli üle Eesti elektrita kokku 4000 klienti, neist 2800 Saaremaal. Elektrilevi juhi sõnul taastatakse vool mandril teisipäeva jooksul, saartel püütakse suurem osa elektrikatkestustest kolmapäeva õhtuks likvideerida.

Transpordiamet: teeolud on talvised

Transpordiameti kolmapäevahommikuse ülevaate kohaselt võivad teed olla küll lumised, aga need on kõikjal Eestis läbitavad.

"Varahommikul on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt sõidujälgede vahel lumised. Põhja pool Eestis on teekatted lumisemad. Üle Eesti on teeilmajaamad tuvastanud teedel ka jääd. Kõrvalmaanteed on enamjaolt lumised, kuid sahatatud ja läbitavad," teatas ameti liiklusjuhtimiskeskus.

Transpordiamet hoiatab selle eest, et pärastlõunal ilmaolud halvenevad. Lumesadu ja tuisk levivad Edela-Eestist üle maa kirde suunas, saartel ja läänerannikul läheb sadu üle vihmaks, on jäidet. Õhutemperatuur tõuseb mitmel pool Lääne-Eestis 0 kraadist kõrgemale, ida pool jääb miinuspoolele püsima.

"Tihedas sajus ning tuisus muutuvad liiklustingimused raskemaks!" märkis amet.

Transpordiamet meenutab sõidukijuhtidele, et libeduse oht on kõige suurem sildadel, viaduktidel, metsavahelistel teelõikudel, ristmike kiirendus- ja aeglustusradadel, bussipeatuste läheduses ja raudteeülesõitudel.