Biden allkirjastas samasooliste abielu kaitse seaduse

USA president Joe Biden allkirjastas teisipäeval seaduse samasooliste abielu kaitseks. Varem on seaduseelnõu kiitnud heaks USA Kongressi mõlemad kojad. Eelnõu poolt hääletasid mõlemas Kongressi kojas ka mitmed vabariiklased.

Uus seadus (Respect for Marriage Act) peaks kaitsma samasooliste abielusid ka juhul, kui mõni USA kohus need keelu alla paneb, kuna ei lase föderaal- ja osariigi valitsustel nende abielude kehtivust kahtluse alla seada.

Uus seadus kaitseb ka eri rassist inimeste abielusid. Kongressi esindajatekoda kiitis eelnõu heaks eelmisel nädalal. Uus seadus tühistab eelmise seaduse (Defense of Marriage Act), millega defineeriti abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Eelmise seaduse poolt hääletas 1996. aastal senaatorina ka praegune USA president Joe Biden.

Ameerika Ühendriikides muutus samasooliste abielu seaduslikuks 2015. aastal, kui sedasi otsustas USA ülemkohus Obergefell vs. Hodgesi kohtuasjas, muutes kehtiva seaduse sisuliselt tühiseks.

CNN toob esile, et samasooliste abielu küsimuses on USA avalik arvamus viimase kümnendi jooksul palju muutunud. 2021. aastal toetas samasooliste abielu 68 protsenti ameeriklastest, mis on 14 protsenti kõrgem toetus kui 2014. aastal.

USA avalikkuse poolt on nõutud samasooliste ning rassidevahelise abielu kindlustamist, kuna USA ülemkohus otsustas suvel, et abordile riigis föderaaltasandil kaitse andnud Roe vs. Wade'i kohtuasi lükati USA ülemkohtu otsusega ümber.

Samasooliste abielu kindlustamise seaduse poolt hääletasid peale demokraatide ka 39 vabariiklast Kongressi alamkojas ning USA senatis 12 vabariiklast.

Peale Roe vs. Wade'i tühistamist tekkis paljudes inimestes hirm, et ülemkohus võib kaaluda ka samasooliste abielu sõlmimise õiguse tühistamist. Sellisele võimalusele viitas tollal ka USA ülemkohtu liige Clarence Thomas.