Pärnu lahel algab jäämurdmishooaeg

Transpordiameti jäämurde koordinaator Martin Kaarjärv selgitas, et miinuskraadidega on Pärnu lahel tekkinud jääkate ning tugevate tuulte mõjul on jää osaliselt rüsistunud. Seetõttu on ballastis laevadel raskendatud ligipääs Pärnu sadamale.

Pikaajaline ilmateade näitab miinuskraadide jätkumist ning sellest tulenevalt on aeg alustada jäämurdega Pärnu ja Liivi lahel, teatas transpordiamet.

Piirkonda läheb jääd murdma transpordiameti mitmeotstarbeline laev EVA-316, mis jõuab halbade ilmaolude tõttu tööpiirkonda reedel.

Kaarjärv ütles, et Soome lahel hetkel jäämurde vajadust ei ole, kuid amet on valmisolekus koheselt reageerima, kui see peaks tekkima.

Alates 23. detsembrist hakkavad Pärnu sadamat külastavatele laevadele kehtima ka lisanõuded. Laevadel peab olema vähemalt jääklass 1C, samuti ei tohi laeva peamasina võimsus olla väiksem kui 1600kW.

EVA-316 valmis 1980. aastal Soomes ning 2004. aastal ehitati see ümber mitmeotstarbeliseks laevaks, millel on muuhulgas jäämurde- ja reostustõrjevõimekus. Laeva meeskonnas on 13 liiget. Viimati käis EVA-316 Pärnu ja Liivi lahel jääd murdmas 2019. aastal.

Transpordiamet teenindab jäämurdjatega ka Muuga, Tallinna, Kopli lahe sadamaid, Paldiski Põhja- ja Lõunasadamat, Kunda ja Sillamäe sadamat.