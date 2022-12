Kaili sõnul pole ta Katarilt altkäemaksu võtnud

Belgia politsei pidas Kaili kinni eelmisel nädal. Kahtlustuste kohaselt on Kaili seotud Katari huvide esindamisega. Belgia võimud kahtlustavad, et Kaili sai Katarilt altkäemaksu.

Kaili eitab, et raha oli mõeldud altkäemaksu. Tema sõnul suurenevad Euroopa Liidu (EL) suhted Katariga, kuna Euroopa tahab vabaneda Vene energiaallikatest. Seetõttu otsib EL nüüd uusi partnereid.

"See on täiesti vale väide, et mul oli Katari huvide edendamisel isiklik agenda. Alates 2019. aastast arutati, et EL loob kaubandussuhted Katari, Kuveidi ja Omaaniga," ütles Kaili teisipäeva õhtul oma advokaadi Michalis Dimitrakopoulose vahendusel.

Politsei leidis Kaili eluruumidest ka 900 000 euro väärtuses sularaha. Kaili advokaadid väitsid, et see raha polnud pärit Katarist.

"Ta ei osutanud neile mitte mingit teenust, nad ei vajanud Kailit," ütles Dimitrakopoulos.

Belgi politsei pidas korruptsiooni kahtlustuse tõttu kinni ka kolm itaallast. Nende seas on ka Kaili elukaaslane, EP sotsialistide ja demokraatide saadikurühma assistent Francesco Giorgi ja kunagine Itaaliast valitud eurosaadik Pier-Antonio Panzeri.

Dimitrakopoulose sõnul võib olla Giorgil vastuseid selle sularaha kohta, mis leiti nende majast Brüsselis.

"Tema elukaaslane tõi raha elukohta, Kailil pole Katariga mingit sidet. Uurijad vaadaku parem itaallaste poole, kellel on segased tegevused," ütles Dimitrakopoulos.

Kaili külastas ka isiklikult Katarit ja kiitis sealset töötajate õiguste kaitset ajal, kui jalgpalli maailmameistrivõitluste eel oli riik sattunud võõrtöötajate halbade töötingimuste tõttu tugeva kriitika alla.

Kaili külastas eelmisel kuul samuti Abu Dhabit koos Kreeka poliitiku ja Euroopa Komisjoni asepresidendi Margaritis Schinasega. Schinas kiitis hiljuti reformide läbiviimise eest ka Katarit. Pole siiski tõendeid, et Schinas käitus kuidagi valesti, vahendas The Times.

"Kõik minu avaldused Katari kohta, on 100 protsenti kooskõlas komisjoni seisukohaga," ütles Schinas.