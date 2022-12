Ansip ja Paet lükkasid tagasi Le Monde'i esitatud kahtlused Katari mõjudest

Ansip ja Paet (mõlemad Reformierakonna liikmed) hääletasid vastupidiselt oma saadikurühma Uuenev Euroopa (Renew Europe) üldisele suunale ning ei toetanud 21. novembril peetud hääletusel Katari inimõiguste olukorda kritiseeriva resolutsiooni muudatusettepanekuid, mis oleks dokumenti märksa karmimaks teinud, tõdes Le Monde. Leht tõi välja, et Paet oli ka europarlamendi Katari sõprusrühma liige.

"Mulle ei sobinud jah seal mõned muudatusettepanekud just arvestades seda, et muud rahvusvahelise elu aspektid olid jäetud tähelepanuta. Ennekõike ma pean silmas selle riigi suhtumist Venemaa Ukraina-vastasesse agressiooni," ütles Paet teisipäeval ERR-ile. "Minu jaoks on see praegu kõige olulisem välispoliitiline teema Euroopa Liidu jaoks, Euroopa Parlamendi jaoks."

Tema sõnul pandi resolutsioon kokku kiirustades ning selle juures jäeti arvestamata see, et Katar on olnud üks väheseid riike väljastpoolt Euroopa Liitu ja muid demokraatlikke riike Pärsia lahe piirkonnas, mis on kõigi Ukraina agressiooni puudutavate ÜRO resolutsioonide puhul hääletanud nii nagu Euroopa Liit. "Näiteks jäi selle resolutsiooni puhul see aspekt, mis minu meelest on väga oluline, üldse tähelepanuta," rõhutas Paet.

Sama rääkis ERR-ile ka Ansip, kes tõi aga lisaks välja, et varem ei ole Euroopa Liit kritiseerinud jalgpalli MM-i toimumist Venemaal, ehkki see peeti pärast Krimmi annekteerimist või ka taliolümpiamängude korraldamist Pekingis ja Sotšis.

"Katar on tolle piirkonna ainus riik, mis ÜRO-s hääletab samamoodi, nagu hääletavad Euroopa Liidu liikmesriigid, kui hääletuse all on suhtumine Ukrainasse ja Venemaa agressiooni Ukrainas," ütles Ansip. "Seega ma ei pea seda proportsionaalseks, et nüüd rünnatakse lausaliselt Katari ja unustatakse ära Venemaa agressioon Ukrainas, aktsepteeritakse jalgpalli maailmameistrivõistluste korraldamist Venemaal. Täpselt samamoodi unustatakse ära inimõiguste rikkumised Hiinas ja aktsepteeritakse neid olümpiamänge. Ehk see mõjub silmakirjalikuna," lisas ta.

"Ma pean seda Katari-vastast rünnakut ebaproportsionaalseks. Maailm aktsepteeris olümpiamängude korraldamist Pekingis, maailm aktsepteeris olümpiamängude korraldamist Sotšis. Pärast Venemaa-poolset Krimmi annekteerimist aktsepteeris maailm ka jalgpalli MM-i korraldamist Venemaal aastal 2018. See, mis oleks pidanud olema hukkamõist, väljendus Euroopa Liidus selles, et gaasisõltuvus Venemaa gaasist kahekordistas pärast Krimmi annekteerimist," jätkas Ansip.

Karjakäitumise vastu

Lisaks rõhutasid nii Ansip kui ka Paet, et ei mõista Le Monde'i positsiooni, mis eeldab sõltumatutelt parlamendiliikmetelt teatud kindlat käitumist.

"Loomulikult ma mõistan ühemõtteliselt hukka igasuguse korruptsiooni. Aga ma ei pea mõistlikuks ka seda, et õhutatakse karjamentaliteeti, surutakse maha arvamusvabadust, sõnavabadust ja tahetakse, et kõik hääletaksid ühtemoodi ehk siis mõistaks absoluutselt kõik, mis Kataris on toimunud, ühemõtteliselt hukka. Ühemõtteliselt tuleb hukka mõista korruptsioon, aga tunnustada tuleb ka Kataris tehtud edusamme," ütles Ansip.

"Ma ei pea kohaseks, et hirmust saada süüdistatud korruptsioonis loobuvad inimesed sõnavabadusest, loobuvad asju ja olukordi objektiivselt hindamast, lähevad kaasa karjamentaliteediga – ma pean seda silmakirjalikuks ja ebaproportsionaalseks. Kui Euroopa Liidule sobis jalgpalli MM-i korraldamine Venemaalt pärast Krimmi annekteerimist, siis nüüd kritiseerida ühemõtteliselt Katari minu meelest ei ole proportsionaalne," lisas Ansip.

Paet ütles, et on juba iseenesest kummaline, kui mõni ajaleht leiab, et europarlamendi saadikud oleksid pidanud hääletama teistmoodi.

"Neid inimesi, kes seal mingite muudatuste poolt ei hääletanud, oli väga palju. Nii et Le Monde'i poolt ainult paar nime välja tuua on tegelikult ikkagi väga suvaline ja lisaks ka ebaprofessionaalne, sest minuga nad ei ole ühendust võtnudki, et küsida minu kommentaari, kui neile tundub, et nende ajaleht peab vajalikuks kuidagi teistmoodi hääletada," rääkis Paet.

Paet ja Ansip eitasid Katari-poolset mõjutamist

Mõlemad saadikud kinnitasid, et Katar ei ole kuidagi mõjutanud neid oma seisukohtade kujundamisel.

"Kõigepealt juba selline küsimus on minu meelest pehmelt öeldes kohatu. Lühike vastus on, et ei ole," ütles Paet vastuseks küsimusele, kas ta on Katarilt mingisugust tasu saanud.

"Ei ole mind keegi mõjutanud – ei Katar, Maroko, Kuveit ega Bahrein, nagu viimasel ajal ajakirjanduses peavad vajalikuks rõhutada väga palju poliitikud, kes ei ole mitte kuidagimoodi mõjutatud nende riikide poolt, aga ometi väljendavad teatud sümpaatiat nende riikide suhtes," rääkis Ansip.

Ansipi sõnul on ta Kataris füüsiliselt viibinud ühe tunni, kui naasis peaministrina Afganistanist ja tegi vahemaandumise Dohas, kust lendas edasi Kopenhaagenisse.

"Kõik need küsimused selle kohta, et mitu korda olete käinud Kataris, kes on maksnud teie lennukulud, kes on maksnud teie ööbimise eest, kas olete saanud Katarilt sularaha või ka Kuveidilt, Marokolt või Bahreinilt – kõik need on tegelikult solvavad ja kohatud. Ei, ma ei ole käinud Kataris, minu sissetulekud tulevad Euroopa Parlamendist ja minu pensionist," rõhutas Ansip.

Paet: Katari sõprusrühma liikmeks olek andis infot selle regiooni kohta

Vastates küsimusele, kuidas ta sattus Katari sõprusrühma, vastas Paet, et oli selle liige alates praeguse parlamendikoosseisu algusest kuni rühma laialisaatmiseni pärast Katariga seostatava korruptsiooniskandaali puhkemist.

"Inimestel, kes tegelevad välispoliitikaga, on see üks väljund osaleda erinevate riikide sõprusrühmade töös konkreetse piirkonnaga tegelemisel. Ma olen näiteks ka parlamendi Indoneesia sõprusrühma esimees, Arktika sõprusrühma esimees, liige Šotimaa sõprusrühmas. Olin liige selles Katari sõprusrühmas, mis on praeguseks laiali läinud ja veel mitmetes. Nii et selles mõttes see on olnud lihtsalt osa välispoliitikaga tegelemisest. Vaadates arenguid näiteks Pärsia lahe piirkonnas, siis see oli üks osa sellest, kust võis saada täiendavat informatsiooni," rääkis Paet.

Euroopa Parlamenti raputab korruptsiooniskandaal, mis kannab nime Qatargate, kuna sellesse segatud inimesi kahtlustatakse Katari huvide esindamises. Belgia politsei on pidanud kinni mitu europarlamendiga seotud inimest, sealhulgas ka parlamendi asepresidendi Eva Kaili, kes pärast vahistamist oma kohalt vabastati.