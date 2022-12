Kapo pidas Eestis kinni USA-st Venemaale tehnikat ja laskemoona vedanud mehe

Viis Venemaa ja kaks USA kodanikku said süüdistuse kuritegeliku kokkuleppes ja Venemaa valitsuse eest rahapesus. Nende seas ka võimalik FSB ohvitser Vadim Konoštšjonok, kes peeti Eestis kinni katses vedada Venemaale sõjavarustust.

USA justiitsministeeriumi avaldatud teate kohaselt said süüdistuse Venemaa kodanikud Jevgeni Grinin, Aleksei Ippolitov, Boris Livšits, Svetlana Skvortsova ja Vadim Konoštšjonok ning USA kodanikud Alexey Brayman ja Vadim Yermolenko.

Süüdistatavad osalesid kokkuleppes hankida USA ettevõtetelt sõjatööstuslikku ja kahesuguse kasutusega elektroonikat kasutuseks Venemaa kaitsetööstusele. Hangitud seadmeid saab kasutada tuuma- ja ülihelikiiruslike relvade arendamisel.

Gruppi süüdistatakse ka katses vedada üle piiri snaiperrelvade laskemoona.

USA justiitsministeeriumi teatel andis Alexey Brayman end teisipäeval üles FBI-le, Yermolenko arreteeriti New Jerseys.

Konoštšjonoki pidas KAPO Eestis USA palvel kinni 6. detsembril ning nüüd ta ootab väljaandmist USA-le. Ülejäänud grupp on endiselt vabaduses.

Süüdistatavad on seotud Moskvas tegutsevate ettevõtetega Serniya Engineering and Sertal LLC, millest mõlemad tegutsevad Vene luure juhtimise all, eesmärgiga hankida riigile tehnoloogiat ja testimissüsteeme Vene sõjatööstuse arendamiseks.

Süüdistuse kohaselt edastas Ippolitov Venemaa soovid hangitavale tehnoloogiale Grininile ja Skvortsovale, kes korraldasid tehingute rahastamise ja saatmise. Livšitsi ülesanne oli vajalikud seadmed USA ettevõtetelt kokku osta.

Konoštšjonok, keda kahtlustatakse ka FSB töötaja olemises, saatis hangitud tehnoloogia Eesti kaudu Venemaale, vahel vedades seda ka salakaubana ise üle piiri.

Kui Konoštšjonok 27. oktoobril piiril kinni peeti, oli tema valduses 35 erinevat tüüpi pooljuhti ja teisi elektroonilisi komponente. Samuti oli proovis ta üle piiri vedada tuhandeid USA-s toodetud USA snaiperrelvakuule.

Järgmisel korral peeti ta piiriületusel kinni 24. novembril, mil vedas endaga ligikaudu 20 kasti laskemoona.

Peale Konoštšjonoki kinnipidamist otsiti Eestis läbi ta pojale kuuluv ladu, kust leiti veel 170 kilogrammi laskemoona.