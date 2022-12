Eesti Energia sai uue juhiga kokkuleppele

Eesti Energia uue juhi valimine on jõudnud lõpule ning temaga on jõutud kokkuleppele, ütles ERR-ile ettevõtte nõukogu esimees Anne Mere. Uut juhti tutvustatakse algava aasta esimestel päevadel.

"Oleme jõudnud nii-öelda finaali, praegu oleme jõudnud selle inimesega kokkuleppele. Usun, et aasta alguses saame juhikandidaadiga välja tulla," ütles Mere.

Mere ei soostunud uue juhi nime välja ütlema, öeldes vaid, et tegu on tugeva tippjuhikogemusega inimesega ja väga hea meeskonnamängijaga. Järgmised paar päeva kuluvad lepingu detailide täpsustamiseks, lisas ta.

"Ma arvan, et nõukogu on teinud väga head tööd, oleme olnud kandidaatidega väga põhjalikud. Arvan, et oleme leidnud parima juhi," lausus Mere.

Eesti Energia juhi konkursile laekus oktoobri alguseks 27 kandidaadi avaldus, sihtotsinguga leitud inimestega koos ulatus kandidaatide arv poolesajani. Novembri keskpaigaks sõelus nõukogu välja neli parimat kandidaati.

Septembri keskel teatas Eesti Energia nõukogu, et otsustas mitte pikendada Hando Sutteri lepingut ja tema volitused juhatuse esimehe ametis lõppevad järgmise aasta 31. märtsil.

Eesti Energia on riigile kuuluv energiaettevõte, mis tegutseb Baltimaade, Soome, Rootsi ja Poola turul.