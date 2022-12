Haiguspäevade hüvitamine pikeneb poole aasta võrra

Senine ajutine haiguspäevade hüvitamise kord, mille järgi makstakse töötajatele haigestumise korral hüvitist alates teisest päevast, pikeneb 1. jaanuarist 30. juunini.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti (SDE) sõnul on otsus ennekõike abiks neile, kes teenivad väiksemat või keskmist palka ega saa teha kaugtööd. "Alternatiiv olnuks see, et inimesed lähevad köha ja nohuga tööle ning nakatavad teisi, et mitte oma laenumaksete ja muude kuludega hätta jääda."

Ajutine haigushüvitiste maksmise kord kehtib 2021. aasta algusest. Selle järgi on esimene haiguspäev töötaja omavastutusel, tööandja maksab hüvitist teisest viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist alates kuuendast päevast.

Koalitsioonierakonnad plaanivad esitada ühise muudatusettepaneku Keskerakonna algatatud eelnõusse, et muudatus võimalikult kiiresti jõustuks. Hinnanguliselt nõuab see haigekassa eelarvest 16 miljonit lisaeurot.

Tervise- ja tööminister Peep Peterson (SDE) tegi septembris ettepaneku muuta haiguspäeva hüvitamine alates teisest päevast ajutisest püsivaks. Petersoni sõnul oleks ettepaneku kulu eelarvele ligikaudu 30 miljonit eurot.