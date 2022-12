Meedia: Putin kadus avalikkuse vaateväljast ja võib riigist põgeneda

Ajaleht The Times kirjutab, et Venemaa president Vladimir Putin väldib avalikke esinemisi. Lääneriikide meedias levivad nüüd jälle kuulujutud Putini tervise kohta ning mõned analüütikud väidavad, et ta võib põgeneda üldse Lõuna-Ameerikasse.

Kreml teatas neljapäeval, et Putin ei osale Punasel väljakul traditsioonilisel hokimängul. Samuti jättis Putin ära oma iga-aastase pressikonverentsi. Mõlemad sündmused on Kremli propagandamasina jaoks tähtsad. Putin saab nendel üritustel näidata, et on tõeline Venemaa rahvuskangelane.

Hiljuti teatas veel Kreml, et Putin jätab ära oma iga-aastase pöördumise föderaalkogu poole. Vastavalt Venemaa põhiseadusele peab aga president kord aastas isiklikult parlamendile aru andma. Kreml väitis, et üritus võib toimuda hoopis järgmisel aastal.

"See kõik tundub kuidagi kahtlane. Kõik need sündmused on stabiilsuse kujutamisel vajalikud. Inimesed on juba meeleheitel," ütles Venemaa politoloog Jekaterina Schulmann.

Meedias levivad nüüd jälle erinevad väited Putini tervise kohta. Väljaande The Project väitel ravivad Putinit vähiarstid. Putin on 70-aastane, keskmine meeste eluiga on Venemaal umbes 66 aastat.

Putini endine kõnekirjutaja ja poliitikaanalüütik Abbas Galljamov väidab, et Putin võib sõjalise kaotuse korral riigist põgeneda. Galljamov viitas Kremli allikale, kes väitis, et Putin põgeneb Argentinasse või Venezuelasse, kui peaks tekkima oht, et Venemaal võib toimuda riigipööre.

"Putini lähikond ei ole välistanud võimalust, et Venemaa kaotab sõja, Putin kaotab võimu ja ta peab siis kiiresti kuhugi põgenema," kirjutas sotsiaalmeedias Galljamov.

Väidetavalt tegeleb Venezuelasse põgenemise plaaniga Venemaa riikliku naftafirma juht Igor Setšin. Ta on Putini lähedane liitlane, Setšin saab hästi läbi ka Venezuela juhi Nicolas Maduroga, vahendas The Times.

Lõuna-Ameerikasse põgenesid Natsi-Saksamaalt pärit kurjategijad, nende hulgas oli ka SS-i arst Josef Mengele. Galljamovi väitel kaalusid Putini liitlased varem Hiinasse põgenemist, kuid kuna kommunistlik partei ei salli kaotajaid, siis see uks jäi nende ees kinni.

Kremli-ekspert Mark Galeotti seadis siiski kahtluse alla, kuidas praegu Iisraelis elav Galljamov pääses ligi nii salajasele informatsioonile. "Need asjad siiski juhtuvad, asjad lekivad," märkis Galeotti.

Kremli-meelne meedia väidab, et Putinil pole praegu lihtsalt aega, et vastata ajakirjanike küsimustele. Kreml hoiab varus ka videolõike Putini kohtumistest, et nii katta tema puudumisi avalikkuse eest.

Mõned analüütikud leiavad, et Putin ei taha ilmuda avalikkuse ette, kuna seal ootaksid teda ebamugavad küsimused.