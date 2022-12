USA immigratsioonisüsteemi ähvardab humanitaarkriis

Mitu osariiki on juba öelnud, et nende immigratsioonisüsteem on ülekoormatud ja ees ootab kriis. Kongressi vabariiklased süüdistavad olukorras president Joe Bideni administratsiooni, mis pole nende hinnangul suutnud tagada piirijulgeolekut ega teinud piisavalt ettevalmistusi.

"Lõunapiiri olukord - humanitaar- ja julgeolekukriis, rekordarvudes meie kogukondadesse voolavad inimesed, narkootikumid ja kurjategijad - on häbiväärne ja vastuvõetamatu," ütles Esindajatekoja liige, vabariiklane Jodey Arrington.

Administratsiooni kinnitusel kavatsetakse piirile saata rohkem inimesi, ühissõidukeid ja meditsiiniabi. Samuti lisatakse varjupaiku. Samas rõhutavad ametnikud, et ettevalmistusi tehakse iganenud immigratsioonisüsteemi piirides.

"Immigratsioonisüsteemi ja seaduseid ei ole uuendatud 40 aastat. Sõltumata erakonnast on iga administratsiooni probleem, et töötatakse katkise immigratsioonisüsteemiga," tõdes USA sisejulgeolekuminister Alejandro Mayorkas.

El Paso linnapea Oscar Leeser rääkis, et lisaressursid on nagu plaaster suuremale probleemile, millest on vähe kasu. "Meie jaoks on väga oluline jätkata koostööd föderaalvalitsusega, et leida püsiv lahendus. Oleme varem öelnud, et sellest olukorrast pole võimalik end välja rahastada," tõdes Leeser.

Leeseri hinnangul tuleks lahendust otsida ka koos teiste riikide ja ÜRO-ga.