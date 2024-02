ERR Texases: jõuline piiripoliitika on jätnud väikelinna majandusele jälje

Shelby Park on Texase osariigi piirilinna Eagle Passi elanike armastatud roheala, mis on praegu hõivatud aga Texase rahvuskaardi poolt.

Aastaid on sealsamas Rio Grande jõel korraldatud kajakimatkasid, kuid praegu on see äri välja surnud. Kuberner Greg Abbotti jõuline lähenemine on väikelinna majandusele jätnud oma jälje.

"Kuberner on läinud nii kaugele, et võttis meie avaliku pargi enda valdusesse. 47 aakrit roheala, mis ühendab meid jõega, kultuuriga, ajalooga. Meile ei meeldi see. Minu ettevõtet pole enam olemas. Minu ülesanne oli näidata ja reklaamida jõe ilu, aga kuberner on selle meie pargis hävitanud. Seal valitseb täielik sõjatsoon," rääkis ettevõtja Jessie Fuentes.

Murelikke ettevõtjaid jagub aga ka jõe kaldale. Näiteks ei pääse pekaanipähkli farmi omanik oma maale ligi, sest Texase võimud on tema maale püstitanud okastraadiga piiri.

"See on minu maa. Olen selle koos abikaasaga soetanud ja maksnud selle eest raha. Siiani maksan selle maa pealt ka makse. Kui midagi kohutavat peaks sealpool juhtuma, siis ma loodan, et osariik võtab vastutuse. Kui meid sinna ei lasta, siis on see ka nende õlul," rääkis pähklifarmi omanik Magali Urbina.

Texase rahvuskaardi tegevus on mõjutanud ka farmi saagikust. "See mõjutas ka meie saaki. Siin pool viljapuuaeda meil tootmist ei olnudki, sest tolmeldamise perioodil keris rasketehnika ja veoautode liikumine tolmu üles," selgitas Urbina.

Aasta lõpus suletud piiriliiklus pani põntsu ka kohalikele kaupmeestele, kuid pärast sildade taasavamist on nende ärid aasta esimeste nädalatega taastunud.

"Viimati oli piir kinni ilmselt pühade ajal ja see on aasta kõige aktiivsem periood. 40 protsenti meie äritegevusest sõltub Mehhikost. Seetõttu mõjutas see meie igapäevast äri väga suurel määral," ütles poeomanik Jaime Rodriguez.

Ligi 30 000 elanikuga Eagle Pass on viimastel kuudel valitsenud immigratsioonikriisi tõttu saanud suure tähelepanu osaliseks just seetõttu, et linna läbivat piirilõiku kontrollib USA föderaalvõimu asemel Texase rahvuskaart, mis on tekitanud pingeid Joe Bideni administratsiooni ning Texase osariigi vahel.