ERR USA-s: immigrantide tulv on New Yorgi varjupaigasüsteemi üle koormanud

New York on lubanud majutada kõiki immigrante, kes USA lõunapiirilt nende poole saadetakse, kuid viimaste kuude inimestetulv on viinud linna varjupaigasüsteemi kokkukukkumise äärele.

Alates möödunud kevadest, kui Texase ja Florida kuberner otsustasid osa üle lõunapiiri tulnud inimestest teistesse osariikidesse saata, on New Yorki saabunud 44 000 asüülitaotlejat.

"Neist umbes 28 000 on endiselt New Yorgi varjupaikades. See on viinud varjupaikade ülerahvastatuseni. Süsteem oli hädas juba enne, kuid inimestetulv on seda veelgi koormanud," rääkis vabatahtlik Ilze Thielman.

Ruumipuudusega toimetulekuks otsustas linn majutada immigrante ka hotellides. See oli aga ajutine leevendus, mistõttu avati Brooklyni kruiisiterminalis üksikutele meestele mõeldud varjupaik. Hotellidesse pidid jääma ainult perekonnad.

"Nad otsustasid üheskoos, et ei lähe varjupaika ja palusid meil neid toetada. Inimesed, kes on sinna läinud ja näinud elamistingimusi, on kohe lahkunud ja tulnud siia tagasi," ütles vabatahtlik Caitlin Baucom.

Hotelli juurde naasnud immigrandid otsustasid protestiks magada tänavale püsti pandud telkides. New Yorgi politseinikud saatsid nad aga üsna kiiresti varjupaika tagasi.

Mitu korda ühest kohast teise liikunud immigrantide sõnul on kruiisiterminalis paigutatud 1000 välivoodit üksteisele liiga lähedale.

"Ma olen peamiselt mures privaatsuse puudumise pärast ja meie linn suudab teha rohkem, et neid inimesi väärikalt majutada," ütles New Yorgi linnavolikogu liige Shahana Hanif.

"Seal ei pakutud korralikku toitu. See oli läinud pahaks. See oli rikutud. Pakuti ainult krõpsu ja saia," sõnas Venezuelast tulnud immigrant Jonathan Ortiz.

Samas ütlevad naabruskonna kodutute varjupaiga asunikud, et immigrantide elamistingimustel pole häda midagi. Näiteks on neil kohalikest rohkem söögivalikuid ja paremad vabaaja veetmise võimalused.

"Linnapea peaks elamistingimusi võrdsustama. Me oleme siin olnud kauem, aga meid koheldakse kõige halvemini," ütles New Yorgi kodutu Lee Brown.

New Yorgi kuberner Kathy Hochul eraldas hiljuti osariigi eelarvest olukorra leevendamiseks miljard dollarit. Eksperdid aga leiavad, et sellest ei piisa, kui immigratsioonisurve püsib ja linn ei suuda leida lahendust aastakümneid küpsenud eluasemekriisile.