Võru heategevusorganisatsioon täitis 165 lapse jõulusoovid

Juba üheksandat korda paljude laste jõulusoove täitnud Saagu Parem meeskond sõitis kingitusi täis bussiga läbi Võrumaa asulad ja külad, kus lapsed olid neile saatnud oma jõulusoovid ja kingisaamiseks ka salmid pähe õppinud.

"Mõned lapsed vajavad sooje jalatseid, mõned tahavad sooja tekki, aga ikka tahetakse arvutisüsteeme ja näiteks põhiline on kõrvaklapid, mis nüüd, sellel aastal, on juhtmevabad, on ka telefoni kõrvaklapid. Mõni laps tahab ka päris uut arvutit ja selle ta ka saab, suusad, kelgud ja muidugi ka mänguasjad," rääkis Saagu Parem keskuse juht Piret Haljend.

Haljendi sõnul saab kingikott ruttu täis. "Eriti sellistest siirastest soovidest, nii kui me postitame paar nädala enne seda kampaaniat soovid, siis tegelikult täidetakse need tundidega."

Lisaks nimelistele kingitustele said kõik jõulubussi juurde tulnud nii väiksed kui suured lapsed valida endale kingituseks kas kommipaki või raamatu.