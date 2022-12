Lauri Beekmann: jätame alkoholipudeli ja kassipoja jõuludeks kinkimata

On kinkimise aeg. Kuna aastavahetuse ajal tuleb (saab) nii palju kinke teha, siis mingist hetkest lükkavad osad inimesed sisse autopiloodi, külastavad spetsiaalseid kingi- ja meenetepoode, ostes isikupäratuid, kuid kahtlemata ilusaid asju. Traditsiooniliste kingituste hulgas on paljude inimeste jaoks muidugi ka pudelid. Jah just, alkohoolsed tooted. Kui minnakse külla sõpradele, siis võetakse lihtsalt pudel veini või likööri kingituseks.

Aga kuidas oleks, kui loobuks alkoholi kinkimisest? Nagu oleme tõenäoliselt mingil hetkel aru saanud, et kassi- või koerapoega ei ole kohane üllatusena kinkida. Nii lihtsalt ei tehta. Ei oleks vastutustundlik.

Meil on oluline mõista, et alkohol on kassipojaga sarnaselt ebatavaline kingitus, mis võib kingisaaja panna tema jaoks ebasoodsasse olukorda. Loendamatu hulk inimesi maadlevad probleemidega, mida alkohol nende ellu toob. Teine grupp ei näe midagi lahti olevat, kuid on oma tarbimisharjumuste läbi teel probleemide poole. Nad ei tunnista seda veel endale ega kindlasti mitte oma sõpradele ja lähedastele.

Hollywoodi näitleja Jamie Lee Curtis rääkis ajakirjas Variety kaasnäitleja Colin Farrelliga vesteldes oma suhtest alkoholiga ja ütles järgnevat:

"Kaine olemine saab kindlasti olema minu pärandiks. Sest sellega lõppeks, mis on minu bioloogilises perekonnas olnud põlvkondade probleem. See saab olema suurim asi, mida ma teen, kui suudan jääda kaineks. Ilma kahtluseta. Sest tervete põlvkondade inimeste elud on olnud alkoholi- ja narkosõltuvuse tõttu valitsetud ja hävitatud. Nii et minu jaoks on kainus alati esikohal."

Ehk on niimoodi kaugelt, avaliku elu tegelaste pealt, seda parem vaadata ja arutleda. Need on inimesed, kelle jaoks on olnud pudel laual püsivaks ja loomulikuks normiks. Oli periood, mil nad ei näinud mingit probleemi, kuid siis sai ületatud piir, kust edasi on jõutud järeldusele, et see üks otsus – edasi püsida kaine – saab lausa elu suurimaks ja tähtsaimaks. See ei saa aga läbinisti olla ainult inimese enda teha. Teda ümbritsevad inimesed kas toetavad selles püüdluses või tõmbavad tagasi ebasoovitava rüppe.

Suur osa inimesi muidugi ei jõua kunagi nii teravate piirideni, kuid nende jaoks võib otsus alkoholist loobuda tulla lihtsalt vastutustundest, soovist langetada kaalu, pühenduda tervislikumale eluviisile, või otsusest olla eeskujuks oma lastele. Aga nüüd olete teie ukse taga taaskordse pudeliga. Parem mitte.

"Kust tuleb eeldus, et alkohol on midagi, mis sobib igaühele ja igas kontekstis?"

Norras avaldati pühade eel küsitlus, mille kohaselt on 78 protsenti norralastest saanud kingituseks pudeli veini ja 42 protsenti mingit kangemat alkoholi. Endale tuleb meelde veidi kummaline kogemus, kui uue auto ostmisel andis autokaupmees kaasa pudeli veini. Kust tuleb eeldus, et alkohol on midagi, mis sobib igaühele ja igas kontekstis? Omaette on muidugi küsimus, kui vastutustundlik on seostada autot ja liiklemist autoga. Lihtsalt juba sõnumi mõttes.

Norras elab hinnanguliselt 90 000 last peres, kus ühel või mõlemal lapsevanemal on alkoholiprobleem, mis toob sellesse teemasse muidugi kõige olulisema argumendi. Kui palju võib olla neid lapsi Eestis, kus alkoholi tarbimine on suurusjärgu võrra kõrgem, sotsiaalsed probleemid suuremad ning abivõimalused väiksemad, keegi ei tea.

Jõulupühad on esmajoones laste püha ja peaks sellisena olema kaitstud kõikvõimalike negatiivsete mõjude eest. Kui te plaanite oma lastele kingituste nimekirja, siis lisage sinna enda osas kindlasti ka kained jõulud.

Marek Lemsalu tõdes ETV jalgpalli MM-i lõpustuudios, et jalgpallirahvas avastas Kataris, et seda mängu saab nautida ka ilma alkoholita. Soovin samasugust avastust paljudele ka jõulude ja pere kontekstis. Rahulikke ja ilusaid jõule!