Economist: koroona tõttu võib Hiinas hukkuda üle miljoni inimese

Briti majandusleht The Economist analüüsis teadaolevaid Hiina koroonasurmade andmeid ning jõudis statistilise mudeli abil järeldusele, et koroonaviiruse suurema leviku tõttu võib Hiinas hukkuda üle miljoni inimese.

Leht hoiatab, et Hiina ametlikud andmed on tihti ebausaldusväärsed ning viimatised Hiina valitsuse teated, et koroonapandeemia raugeb ei ühti teiste allikatega, mille kohaselt koroonaviiruse levi riigis on kasvanud.

The Economist rõhutab, et mitte keegi ei tea koroonapandeemia tegelikku ulatust Hiina sees. Sellegipoolest tegi leht erinevad stsenaariumid pandeemia edasise leviku prognoosimiseks. Stsenaariumite koostamisel kasutati nakatumise, haigeks jäämise, tervenemise ning suremine (recover or die) hinnanguid.

Juhul kui koroonaviirus levib Hiinas kontrollimatult, siis võib riigis hukkuda ligikaudu 1,5 miljonit hiinlast. See on kõige negatiivsem stsenaarium ning selle jõustumisel saaksid koroonaviiruse nakkuse 96 protsenti Hiina elanikest järgmise kolme kuu jooksul ning intensiivravi palatite arvu nõudlus ületaks kiirelt pakkumise.

90 protsenti surmadest oleks üle 60-aastaste eagrupis. Samuti kannataks tugevalt Hiina majandus, kuna ligi kaks protsenti riigi tööealisest elanikkonnast oleks selle stsenaariumi puhul haiguspuhangu tipuhetkel haige ning sümptomaatiline.

Leht toob esile, et ka Wigam Capital Advisors prognoosis eraldiseisvalt oma mudeli abil, et Hiinas võib koroona tõttu hukkuda veel üle miljoni inimese.

Samuti hindas andmeanalüüsi ettevõtte Airfinity, et null-koroona poliitika lõpetamise tõttu hukkuks Hiinas 1,3 kuni 2,1 miljonit inimest. Affinity võttis aluseks Hong Kongi nakatumisnumbrid ning ekstrapoleeris need kogu Mandri-Hiina peale.

The Economist rõhutab, et praegu pole selge mismoodi koroonapandeemia Hiinas edasi kulgeb, kuna muutujaid on liiga palju. Üks oluline tegur on koroonaravimine saadavus ning lehe sõnul pole selge kui palju Hiinal neid varuks on. Samuti on tõenäoline, et Hiina valitsus kavatseb varjata hukkunud inimeste arvu.

Hiina võimud teatasid hiljuti, et riigis hakatakse koroonapiiranguid leevendama. Enne seda kehtis riigis pikalt null-koroona poliitika, mille kohaselt kehtestati karmid koroonapiiranguid ka väikeste koroonapuhangute puhul.